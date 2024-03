Elon Musk abre o código por trás do Grok, a inteligência artificial sarcástica

São Francisco (Califórnia) | The New York Times

Elon Musk divulgou ao público o código por trás de sua própria versão de inteligência artificial no domingo, numa escalada do bilionário em meio à batalha pelo controle da IA.

A plataforma Grok foi projetada para dar respostas sarcásticas, inspirada no estilo de texto do livro de ficção científica "O Guia do Mochileiro das Galáxias". Ela é um produto da xAI, empresa fundada por Musk no ano passado.

Elon Musk fala com membros da mídia durante o AI Safety Summit em Bletchley Park em Bletchley, Grã-Bretanha - via REUTERS

Embora a xAI seja uma independente da X, anteriormente conhecida como Twitter, sua tecnologia foi integrada à rede social e é "treinada" pelas postagens dos usuários. Os usuários que assinam os recursos premium da X podem fazer perguntas ao Grok e receber respostas.

Ao abrir o código para que todos visualizem e usem a ferramenta, Musk mergulha ainda mais em um acalorado debate no mundo da IA sobre se isso poderia ajudar a tornar a tecnologia mais segura, ou simplesmente abri-la para uso indevido.

A ação é a mais recente disputa entre Musk e a OpenAI, criadora do ChatGPT, que o bilionário processou recentemente por quebrar sua promessa de fazer o mesmo.

Musk, que foi um dos fundadores e ajudou a financiar a OpenAI antes de sair vários anos depois, argumentou que uma tecnologia tão importante não deve ser controlada exclusivamente por gigantes da tecnologia como Google e Microsoft, sendo um parceiro próximo da OpenAI.

A OpenAI disse que buscará a rejeição da ação.

A controvérsia sobre a abertura da fonte da IA generativa abalou o mundo da tecnologia ao longo do último ano após a explosão da popularidade.

O Vale do Silício está profundamente dividido sobre se a codificação da IA deve estar publicamente disponível, com alguns engenheiros argumentando que a poderosa tecnologia deve ser protegida contra intrusos, enquanto outros insistem que os benefícios da transparência superam os danos.

Ao publicar seu código de IA, Musk se posicionou firmemente no último campo, uma decisão que poderia permitir que ele ultrapassasse os concorrentes que tiveram uma vantagem inicial no desenvolvimento da tecnologia.

A publicação do código permitirá que outras empresas e desenvolvedores de software independentes modifiquem e reutilizem conforme constroem seus próprios chatbots e outros sistemas de IA.