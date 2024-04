Van LGBT, óculos da Apple, bicicleta geradora e robô limpador estão no Web Summit; veja vídeos

Rio de Janeiro

O Web Summit Rio não tem broches de IA, robôs humanoides ou carros autônomos, como outros eventos de tecnologia realizados mundo afora. O foco do evento no Riocentro não é o lançamento de produtos, mas sim tecnologias abstratas como inteligência artificial, criptomoedas e energia renovável.

Por isso, as empresas apostam em ativações criativas para seduzir os presentes.

A drag queen Melina Blley protagonizou a ativação do app de relacionamento Grindr no Web Summit Rio 2024 - Mauro Pimentel/AFP

Van LGBTQIA+

Um dos exemplos dessa estratégia é a van amarela do app de relacionamento LGBTQIA+ Grindr, que formava fila para ver seu interior. A recompensa para quem entrava se limitava a uma ecobag com o logo do app de relacionamento e uma foto no interior do veículo, que lembra uma limusine festiva.

A empresa de tecnologia não produz dispositivos ou qualquer bem palpável, seu produto é uma plataforma só existente na tela do celular. Restou à equipe de marketing a chance de criar algo do zero para representar o espírito da companhia.

À frente da van, a drag queen Melina Blley fazia caras e bocas para os visitantes, que respondiam com pedidos de fotografia.

Apple Vision Pro

Participante do Web Summit testa óculos de realidade aumentada Apple Vision Pro em Web Summit Rio - Folhapress

A empresa de software Globant fez uma grande fila ao expor um dos atuais objetos de curiosidade de quem gosta de tecnologia: os óculos de realidade virtual da Apple, o Vision Pro, vendido nos EUA por mais de R$ 17 mil e não comercializado no Brasil.

A empresa fez uma simulação de como clientes poderiam conhecer e testar carros de forma remota com o auxílio do dispositivo. Isso, em tese, poderia ser feito com roupas, móveis, casas e até em visita a eventos à distância.

O cliente da Globant, no caso, são os negócios, que contratariam a empresa para criar esses ambientes de simulação.

Arte abstrata com IA

Dispositivos apresentado por Itaú usa sinais neurais e pulso do participante para criar uma arte abstrata em uma tela - Folhapress

Um dos maiores bancos do Brasil, o Itaú organizou uma ativação conceitual para chamar os participantes do Web Summit. Em cadeiras que isolavam o participante do ambiente, os atendentes colocavam sensores nos pulsos e na testa do voluntário para coletar o pulso e ondas neurais.

Esses dados eram processados por uma inteligência artificial que produzia uma arte abstrata personalizada. A representação visava mostrar como a tecnologia pode ser usada para interpretar as mais diversas informações com os mais diversos objetivos.

Robô limpador de painel solar

A empresa de energia portuguesa EDP mostrava um robô desenvolvido por pesquisadores brasileiros e holandeses. A máquina que parece algo entre um cortador de grama e um carro de Fórmula 1 serve para limpar painéis fotovoltaicos de usinas de geração de energia eólica.

Um funcionário da empresa ficava responsável por pilotar o robô com auxílio de um joy stick. A máquina também pode funcionar de forma automatizada.

Vibra

Pessoas em bicicletas ergométricas adaptadas para gerar energia da Vibra - Mauro Pimentel/AFP

A empresa de bioenergia Vibra fez uma ativação que lembra a equipe Rocket do desenho Pokémon. Colocava as pessoas para pedalar uma bicicleta ergométrica até encher uma bateria.

Quem completava a carga primeiro ganhava um prêmio: uma lanterna que funcionava também a partir do esforço humano, com um botão de fricção.

Demais estandes

A maioria das empresas participantes apostou em receitas mais simples, com oferecimento de café, canapés, brindes e palestras. Neste ano, o Web Summit teve a exposição de 175 empresas parceiras e de 1.066 startups de 42 países.