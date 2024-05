Amazon lançará Alexa modernizada por IA com planos pagos, diz canal dos EUA

Reuters

A Amazon vai lançar uma versão mais voltada a conversas, baseada em inteligência artificial, de sua assistente de voz Alexa ainda este ano, e planeja cobrar uma taxa de assinatura mensal para compensar os custos de tecnologia, afirmou o canal de TV americano CNBC nesta quarta-feira (22).

Embora a gigante do comércio eletrônico ainda não tenha definido o preço dos novos serviços, uma assinatura da Alexa não será incluída no pacote Amazon Prime, segundo a reportagem, que cita pessoas com conhecimento dos planos da empresa.

A Amazon não quis comentar a reportagem.

Echo Dot, da Amazon, que tem a assistente virtual Alexa integrada - Mike Blake/Reuters

A empresa disse em setembro que estava trabalhando em uma versão da Alexa com suporte de IA, em meio à crescente concorrência dos chatbots criados pela OpenAI e pelo Google.

A empresa reforçou o plano em sua carta anual aos acionistas, publicada no mês passado, dizendo que estava criando aplicativos de IA generativa em seus negócios de consumo, incluindo uma Alexa mais capaz.

A empresa lançou a Alexa em 2014, mas não encontrou um meio consistente de torná-la lucrativa, além de levar os compradores ao site da empresa para fazer mais compras.

Enquanto isso, a OpenAI anunciou um novo modelo de IA chamado GPT-4o na semana passada, que permite que os usuários falem com o ChatGPT e obtenham respostas em tempo real sem atrasos.

O Google também lançou versões atualizadas de seu chatbot Gemini, bem como melhorias em seu mecanismo de busca na semana passada.

A Apple também está planejando uma modernização com IA para sua assistente virtual Siri —que é vista como outra retardatária na corrida da IA.

A reportagem da CNBC disse que a Amazon usaria seu próprio modelo de linguagem Titan para a atualização da Alexa.

A empresa fez grandes apostas em IA, incluindo um investimento de US$ 4 bilhões na Anthropic, cujo chatbot Claude compete com o ChatGPT.

Ainda assim, os investidores se preocupam com o fato de que a liderança inicial da Microsoft na corrida da IA por meio de seu investimento na OpenAI poderia ajudá-la a tirar a maior parte da participação de mercado no setor de nuvem da Amazon Web Services, a maior empresa do setor.