Senado corre para regular IA; lei local não basta para conter big techs, dizem especialistas

Na proposta de regulação de inteligência artificial em tramitação no Senado, a seção que trata da proteção de direitos autorais de empresas jornalísticas, escritores e criadores gera discórdia. "É um dos temas mais citados na fase consultiva do projeto [que vai até esta quarta-feira (22)]", diz o relator senador Eduardo Gomes (PL-TO), à Folha.

De um lado, parte dos veículos de imprensa avalia que a medida ajudaria a garantir a sustentabilidade do jornalismo profissional e das atividades criativas na era da IA. De outro, associações de empresas de tecnologia brasileiras dizem que o texto proposto pode atrapalhar a indústria nacional.

Para o diretor científico do IBDA (Instituto Brasileiro de Direito Autoral), Allan Rocha de Souza, o trecho, sem cooperação internacional ou dos gigantes da tecnologia, não bastaria para proteger os sites brasileiros da mineração de dados para treinar grandes modelos de IA, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google.

"Ainda assim, o país avançaria ao indicar práticas de transparência no desenvolvimento da tecnologia [como faz a proposta em tramitação no Senado]", afirma. As empresas teriam que divulgar as fontes de dados usados no treinamento.

Ilustração mostra robô, que representa Inteligência Artificial, em meio à multidão - Catarina Pignato/Folhapress

A discussão ganhou novos contornos após o Google apresentar a ferramenta AI Overviews (algo como apanhado de IA) no dia 14, que responde às buscas com um resumo feito por IA seguido de dois a três links. Donos de sites expressaram apreensão com a possibilidade de o novo formato zerar a chegada de leitores redirecionados pelo buscador.

A proposta apresentada por Gomes, caso fosse aprovada, daria aos editores de sites o direito de pedir que seus dados, sem a remuneração adequada, não sejam usados no desenvolvimento de uma inteligência artificial, como determina também a regulação aprovada pelos chefes de Estado da Europa nesta terça-feira (21).

Para especialistas em direito autoral e regulação consultados pela Folha, porém, dos gigantes da tecnologia continuariam com a possibilidade de usar dados brasileiros para treinar seus modelos de IA em países com legislação mais branda.

As chamadas big techs têm acesso a data centers —galpões repletos de computadores com o objetivo de centralizar processos computacionais— no Japão e nos Estados Unidos, por exemplo. No primeiro país, o treinamento de inteligências artificiais é considerado um uso honesto (do inglês "fair use") e não requer pagamentos de direitos autorais. No segundo, não há definição sobre a pauta.

Essas empresas, então, poderiam trazer seus modelos prontos e testados comercialmente para o Brasil. "Só então as big techs precisariam se adequar à regulação local", diz Souza, do IBDA.

Glossário de regulação de IA Fair use Termo em inglês que se refere a uma exceção no direito autoral que permite o uso de obras protegidas sem a necessidade de autorização do autor em certas situações, como para fins educacionais, críticos, paródias, entre outros. AI Overviews Também conhecido como apanhado de IA, é uma ferramenta do Google que fornece respostas curtas geradas por inteligência artificial para consultas de usuários, acompanhadas de links de referência. Data Center Galpões repletos de super computadores usados por empresas para centralizar o processamento de dados em atividades digitais complexas. Um data center adaptado para inteligência artificial pode consumir tanta energia quanto uma cidade média. SIA Autoridade que, pela proposta em tramitação no Senado, articularia outras agências reguladoras para tratar de IA.

Sob essa legislação, as empresas brasileiras teriam de pedir autorização aos donos dos dados e negociar pagamentos antes de saberem se seus produtos são viáveis. "Isso desequilibraria ainda mais o mercado e inviabilizaria o desenvolvimento de uma IA nacional", afirma o também professor de direito da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Os acordos, no Brasil, seriam intermediados pelo Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial (SIA), autoridade que articularia outras agências reguladoras para tratar de IA.

Para Souza, há um dilema. "É preciso proteger a sustentabilidade da imprensa local, mas, do jeito que está, ameaça a inovação."

Uma carta enviada ao Congresso Nacional por 30 associações de tecnologia alerta para o risco de dependência tecnológica, no caso da aprovação de uma legislação prescritiva, como é o modelo proposto.

Esse grupo reúne tanto empresas nacionais como estrangeiras. Assinam a carta a Camara-E Net —cujos vice-presidentes incluem executivos de Google, Amazon, Facebook, Mercado Livre e iFood—, a Abes (Associação Brasileira das Empresas de Software) e a Abria (Associação Brasileira de Inteligência Artificial), entre outras.

Questionado sobre a preocupação dos jornais a respeito da concorrência com a IA do Google, Gomes, o relator da proposta, disse que os senadores acompanham os desdobramentos no ambiente regulatório dos outros países para chegar à melhor decisão aqui.

Além do já aprovado modelo europeu, há debates sobre uma regulação transnacional de IA em organizações como a Unesco e a OCDE (clube dos países ricos). O mais recente foi o encontro, realizado nestas segunda e terça na Coreia do Sul, da cúpula de segurança em IA —AI Safety Summit—, que reúne representantes de empresas e países, incluindo o Brasil.

Em meio à competição pela liderança tecnológica, protagonizada por EUA e China, as rodadas de conversa não avançam a limites objetivos.

Os gigantes da tecnologia, nesta terça, comprometeram-se "a não desenvolver ou implantar um modelo de forma alguma" se os riscos graves não puderem ser mitigados. Os acordos internacionais não se aprofundam em detalhes práticos como proteção de direito autoral e prevenção de práticas anticoncorrenciais.

Países com data centers das três maiores empresas de nuvem que treinam IAs OpenAI desenvolve modelos fundacionais na plataforma Azure, da Microsoft, e Amazon hospeda outros concorrentes Estados Unidos Google, Microsoft e AWS (Amazon Web Services) Chile Google e Microsoft Irlanda Google e AWS Holanda Google Dinamarca Google e Microsoft Finlândia Google e Microsoft Bélgica Google e Microsoft Japão Google, Microsoft e AWS (Amazon Web Services) Taiwan Google e Microsoft Singapura Google e AWS África do Sul Microsoft e AWS Alemanha Microsoft e AWS Arábia Saudita Microsoft Áustria Microsoft Brasil Microsoft e AWS Canadá Microsoft e AWS Qatar Microsoft China Microsoft e AWS Coreia do Sul Microsoft e AWS Microsoft e AWS Emirados Árabes Unidos Microsoft e AWS Espanha Microsoft e AWS França Microsoft e AWS Grécia Microsoft Índia Microsoft e AWS Indonésia Microsoft e AWS Israel Microsoft e AWS Itália Microsoft e AWS Malásia Microsoft México Microsoft Noruega Microsoft Nova Zelândia Microsoft Polônia Microsoft Reino Unido Microsoft e AWS Suécia Microsoft e AWS Suíça Microsoft e AWS Bahrein AWS

EXECUTIVO E LEGISLATIVO QUEREM APROVAR REGULAÇÃO NESTE ANO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que assinou a versão inicial do PL 2338/2023, disse em almoço promovido pelo IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo) na segunda-feira (20) que pretende aprovar a regulação de IA ainda neste semestre.

"A inteligência artificial e o risco de substituir a inteligência humana é algo realmente preocupante e nós temos que impor limites para poder criar regras de transparência, de responsabilidade e de ética", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer apresentar uma estratégia regulatória brasileira até o último encontro do G20 presidido pelo país, a ser realizado em novembro, e tem ouvido especialistas sobre a pauta.

MUNDO DEBATE FINANCIAMENTO DE CONTEÚDO DE QUALIDADE

Hoje, há debate nas mesas de negócios, nos tribunais, nos governos e nos parlamentos sobre a remuneração de veículos jornalísticos por parte do Google e também de empresas de inteligência artificial.

A criadora do ChatGPT, OpenAI, têm buscado selar acordos com jornais mundo afora, após empresas de mídia e artistas buscarem a Justiça com pedidos de reparação por violação de direitos autorais.

O valor oferecido pela empresa de IA, contudo, não agradou ao jornal americano The New York Times, que preferiu levar o caso às cortes americanas. A decisão dessa disputa judicial pode ter reflexo nas empresas jornalísticas americanas e de outros países.