Microsoft apresenta ferramentas para criação de software de IA em evento com desenvolvedores

Seattle (EUA) | Reuters

A Microsoft apresentou nesta terça-feira (21) novas ferramentas destinadas a incentivar programadores a integrar a tecnologia focada em IA em softwares relacionados ao Windows, enquanto compete com a Alphabet, dona do Google, Amazon e Apple pelo domínio da tecnologia.

Em uma conferência voltada para desenvolvedores em Seattle, nos Estados Unidos, o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, promoveu novas interfaces de programação de aplicativos (APIs, na sigla em inglês) que facilitam o acesso à tecnologia de IA oferecida pela Microsoft.

A empresa disse que 1,8 milhão de desenvolvedores estão agora usando o Github Copilot, a ferramenta de IA generativa da Microsoft que ajuda programadores de computador a serem mais produtivos.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, durante evento da empresa em Seattle - Jason Redmond - 21.mai.2024/AFP

"O que mais me chama a atenção ao olhar para o ano passado é como todos vocês, como desenvolvedores, têm aproveitado todas essas capacidades e as estão aplicando, francamente, para mudar o mundo ao nosso redor," disse Nadella durante seu discurso de abertura no evento Microsoft Build.

A Microsoft detalhou novos recursos para seu software de IA Copilot, que ajuda a produtividade em aplicativos empresariais, como o email Outlook e o Teams.

O Google, em sua conferência de desenvolvedores na semana passada, revelou um conjunto similar de ferramentas de IA para ajudar as pessoas com aplicações de escritório.

A Microsoft anunciou detalhes de suas novas ferramentas para desenvolvedores na semana passada.

As ações da Microsoft avançavam 1,2%, para US$ 430,67, na tarde desta terça-feira, após tocarem um recorde de US$ 432,97 dólares mais cedo na sessão. Em 2024, os papéis da Microsoft acumulam alta de 14%.