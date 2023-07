Conheça dez games brasileiros promissores do BIG Festival 2023

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

Participei do BIG Festival, um dos maiores eventos de games da América Latina, e pude experimentar uma série de jogos indies que estão fazendo sucesso entre o público ou que devem chegar ao mercado nos próximos meses.

Com mais de 200 títulos disponíveis para jogar, não deu para testar tudo, mas destaco abaixo alguns dos games de desenvolvedores brasileiros que me chamaram a atenção.

Se quiser conhecer mais alguns dos jogos do evento, acesse a página do festival na Steam.

Área 'Panorama Brasil' do BIG Festival 2023 - Divulgação BIG Festival

Dungeon Drafters

Com um visual belíssimo em "pixel art", o título do Manalith Studios é um jogo de exploração de calabouços que mistura combates em turnos com construção de baralhos e aspectos de RPG. É um game bastante tático, que obriga o jogador a pensar em cada movimento e poder utilizado. Qualquer erro ou decisão equivocada pode ser fatal. O jogo já está à venda no Steam.

The Last Grape

Nessa versão vegetariana do clássico "Super Meat Boy", o jogador assume o papel de uma uva roxa ninja que embarca em uma aventura em busca de vingança, pronta para destruir qualquer vegetal que encontrar em seu caminho. Com jogabilidade rápida e controles precisos, esse título de ação 2D do Burning Goat Studio não perde nada para outros títulos de sucesso do gênero.

RoadOut

O game do Rastrolabs Game Studio junta uma ambientação pós-apocalíptica inspirada nos filmes "Mad Max", a jogabilidade dos títulos em 2D da série "The Legend of Zelda" e uma mecânica de mudança de perspectiva como a de "Fez" para criar um jogo de aventura/exploração único. Mesmo misturando tantos estilos, o game é bem coerente em sua proposta e tem controles precisos. Me deixou com um gostinho de quero mais. A demo está disponível no Steam.

Gaucho and the Grassland

A Epopeia Games caprichou no visual desse lindo game de fazendinha, em que o jogador assume o papel de um gaúcho. Recolhendo recursos e criando animais, é possível construir seu próprio rincão nos pampas e encontrar personagens míticos do folclore brasileiro, como o Negrinho do Pastoreio e o Boitatá. Uma demo do jogo está disponível no Steam.

Lontra Metragem

Nesse jogo que mistura golfe com furtividade, o jogador controla uma lontra cinéfila que invade uma locadora para roubar filmes em DVD. Para isso, ela precisa deslizar por labirintos passando despercebida pelos marrecos e lesmas que fazem a segurança do local. Não sei o que me chamou mais a atenção no título do Prisma Game Lab. Se a temática maluca ou a jogabilidade bem elaborada, que demanda inteligência, planejamento e controles precisos. O título para Android está disponível para teste na plataforma de games itch.io.

Mega Button Soccer

Desenvolvido pelo Liga (Laboratório de Inovação, Games e Apps), esse game faz uma releitura do tradicional futebol de botão. Como em sua versão tradicional, é um jogo que demanda controles precisos e que pode criar grandes rivalidades entre amigos e horas de diversão para qualquer idade. Minha única crítica: poderia se chamar "Mega Button Football".

Wizavior

O título do Split Studio é um jogo de plataforma/puzzle 3D que se destaca pelas lindíssimas animações. Com estética que lembra os desenhos do aclamado Studio Ghibli, o game coloca o jogador na pele do mago aposentado Zavior, que precisa coletar uma série de cristais mágicos para teletransportar os habitantes de planetas moribundos para um lugar seguro.

SuperOffice

Juntando a ação desenfreada em perspectiva "top-down" (como "Hotline Miami") com uma mecânica em que o tempo só passa quando o jogador está se movendo (similar a "Superhot"), o jogo da Growing Seed Games consegue criar um combate que é, ao mesmo tempo, tático e movimentado. A versão demo do jogo está disponível no Steam.

Turma das Patinhas

Vencedor do festival nas categorias de jogo educacional e de melhor jogo infantil, esse game mistura o tradicional gameplay de jogos de cozinhar (estilo "Cooking Fever") com uma temática brasileiríssima. O jogador assume o papel de uma turma de crianças que precisam administrar uma banquinha de suco para arrecadar dinheiro e cuidar de animais abandonados. O jogo está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

O Jogo da Independência

O game desenvolvido pelo Plenarinho, da Câmara dos Deputados, aproveita o gameplay de títulos de sucesso de cartas, como "Reigns", para ensinar sobre a história do Brasil. O jogador assume o papel de figuras históricas do país e precisa decidir o que fazer em momentos-chave do passado. De acordo com as escolhas, o game mostra se o jogador está mais próximo ou afastado da história real e dá vislumbres do que aconteceria no Brasil se a história tivesse acontecido de forma diferente. O jogo está disponível no itchi.io.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

The Password Game

(navegadores)

A paciência é uma virtude que é testada até o limite nesse game que brinca com uma das mais irritantes tarefas da vida moderna: inventar senhas. O jogo pede que você crie uma senha com um pré-requisito e, a cada sucesso, inventa outro mais bizarro que o anterior. A partir da décima nova regra, a brincadeira começa a ficar séria. O jogo para navegadores de internet pode ser acessado aqui.

Imagem do jogo 'The Password Game' - Reprodução

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Sony revelou inadvertidamente que gastou US$ 212 milhões (R$ 1,01 bilhão) ao longo de cinco anos para desenvolver "Horizon Forbidden West" com uma equipe de cerca de 300 pessoas e aproximadamente US$ 220 milhões (R$ 1,05 bilhão) em seis anos para fazer "The Last of Us Part 2" com 200 funcionários.

Esses e outros dados sensíveis foram riscados com tinta preta em documentos enviados pela empresa à Justiça americana e tornados públicos no julgamento sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Ainda assim, as informações continuavam legíveis. Depois de revelado o erro, os documentos foram retirados do ar pelo tribunal.

Ainda segundo documentos revelados no julgamento, a Microsoft tinha uma lista de mais de cem empresas que foram consideradas para aquisição antes da empresa propor a compra da Activision Blizzard. Na lista revelada pelo jornalista Stephen Totilo, da Axios, estavam desenvolvedoras e publishers de sucesso como Sega, CD Projeckt Red e FromSoftware, entre outras.

Em meio à briga entre Sony e Microsoft no tribunal, a empresa japonesa anunciou a inclusão de "Call of Duty: Black Ops Cold War", da Activision, entre os games gratuitos no mês de julho para assinantes do serviço PlayStation Plus. Os outros jogos são "Alan Wake Remastered" e "Endling".

A Meta lançou um serviço de assinatura de games para seus aparelhos de realidade virtual da linha Quest. O Meta Quest+ custará US$ 7,99 por mês ou US$ 59,99 por ano e disponibilizará dois jogos gratuitos por mês para seus assinantes. O serviço não está disponível no Brasil.

A Niantic, desenvolvedora de "Pokémon Go", demitiu 230 funcionários, encerrou do jogo mobile "NBA All-World" e o cancelou o lançamento de um título dos heróis da Marvel. Em email interno obtido pelo site Kotaku, o fundador da empresa, John Hanke, afirmou que a decisão foi tomada porque os custos do estúdio cresceram mais rápido que as receitas.

O governo holandês anunciou que está tomando medidas para banir o uso de "loot boxes" em games no país. O anúncio foi feito depois de seis partidos políticos proporem em conjunto uma nova legislação que equipara essa prática a uma forma de aposta.

Em um movimento pouco comum no mercado de games, o Larian Studios antecipou em quase um mês o lançamento do RPG "Baldur's Gate 3". O game deve chegar às lojas em 3 de agosto, não mais no dia 31 do mesmo mês, como previsto anteriormente.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

6.jul

"Gylt": R$ 74,95 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PC, PS 4/5)

7.jul

"The Legend of Heroes: Trails into Reverie": R$ 314,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)

Promoções da semana

A Steam começou no último dia 29 sua promoção de férias com centenas de jogos para PC —de indies a grandes lançamentos— com até 95% de desconto. Entre as principais pechinchas estão "Civilization 6" por R$ 12,90 (-90%), "Fifa 23" por R$ 74,75 (-75%), "Cyberpunk 2077" por R$ 99,95 (-50%), "Call of Duty: Modern Warfare 2" por R$ 164,94 (-45%) e "Elden Ring" por R$ 174,93 (-30%). As ofertas acabam no próximo dia 13, às 14h.