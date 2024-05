Impacto das IAs no mercado de trabalho também deve chegar aos CEOs

San Francisco | The New York Times

À medida que os programas de inteligência artificial (IA) abalam a vida corporativa, potencialmente tornando milhões de empregos obsoletos, um grupo de trabalhadores estressados parece mais vulnerável.

Esses funcionários analisam mercados e discutem tendências, ambas tarefas que um computador poderia fazer de forma mais eficiente. Eles passam grande parte do tempo se comunicando com colegas, uma atividade que está sendo automatizada com geradores de voz e imagem. Às vezes, eles precisam tomar decisões difíceis —e quem é melhor em ser impessoal do que uma máquina?

Por fim, esses empregos são muito bem remunerados, o que significa que a economia de custos ao eliminá-los é considerável.

O cargo de CEO está cada vez mais ameaçado pela IA, assim como o de redator de comunicados à imprensa e o de atendimento ao cliente. Fábricas escuras, aquelas totalmente automatizadas, em breve podem ter um equivalente no topo da cadeia corporativa.

Ilustração - Steph Ramplim/The New York Times

Isso não é apenas uma previsão. Algumas empresas bem-sucedidas começaram a experimentar publicamente a ideia de um líder de IA, mesmo que no momento isso possa ser em grande parte um exercício de "branding".

A IA tem sido exaltada como a solução para todos os problemas corporativos há cerca de 18 meses, desde que a OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 2022.

O Vale do Silício investiu US$ 29 bilhões em IA generativa no ano passado e está vendendo-a com afinco. Mesmo em sua forma rudimentar atual, a IA que imita o raciocínio humano está encontrando um espaço entre empresas com problemas com pouco a perder e sem uma liderança forte.

"Em empresas em dificuldades, você substituirá primeiro a gestão operacional, mas provavelmente manterá alguns humanos para pensar além das máquinas", disse Saul J. Berman, ex-consultor sênior da IBM.

"A mudança proporcionada pela IA nas corporações será tão grande ou maior nos níveis estratégicos mais altos de gestão quanto nos escalões inferiores".

Os próprios CEOs parecem entusiasmados com a perspectiva —ou talvez apenas fatalistas.

A edX, a plataforma de aprendizado online criada por administradores de Harvard e do MIT, que agora faz parte da 2U, consultou centenas de CEOs e outros executivos no ano passado sobre o assunto. Os entrevistados receberam o que a edX chamou de "um pequeno incentivo monetário" para fazê-lo.

A resposta foi marcante. Quase metade, 47%, dos executivos entrevistados disseram acreditar que "a maioria" ou "todos" os aspectos do papel de CEO deveriam ser completamente automatizados ou substituídos por IA.

Até mesmo os executivos acreditam que os executivos são supérfluos a essa altura da era digital.

Quando Anant Agarwal, fundador da edX e ex-diretor do Computer Science and AI Lab do MIT, viu os 47%, sua primeira reação foi que os executivos deveriam estar dizendo algo completamente diferente.

"Meu primeiro instinto é que eles diriam, 'Substitua todos os funcionários, mas não a mim'", disse. "Mas pensei mais e diria que 80% do trabalho que um CEO faz pode ser substituído por IA."

Isso inclui escrever, sintetizar, encorajar os funcionários. Mais sutilmente, a IA —se alcançar algum dos níveis que seus vendedores estão prometendo— democratizará o trabalho de gestão de alto nível mesmo enquanto reduz sua escala.

"Costumava haver uma divisão entre pessoas que eram boas com habilidades numéricas e aquelas que não eram", disse Agarwal. "Então veio a calculadora e isso foi o grande equalizador. Acredito que a IA fará o mesmo pela alfabetização. Todo mundo poderá ser CEO."

Muito antes do atual boom da IA, Jack Ma, na época CEO da empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba, previu que em 30 anos "um robô provavelmente estará na capa da revista Time como o melhor CEO".

Ele apontou que os robôs eram mais rápidos e mais racionais do que os humanos, e não eram movidos por emoções como a raiva.

A empresa chinesa de jogos online NetDragon Websoft, que tem 5.000 funcionários, nomeou o que chama de "CEO rotativo impulsionado por IA" chamado Tang Yu em 2022.

"Acreditamos que a IA é o futuro da gestão corporativa", disse o fundador da empresa, Dejian Liu, acrescentando que isso faz parte da incursão da NetDragon na "comunidade de trabalho baseada no metaverso".

Tang Yu, que é personificada como uma mulher, não aparece em um gráfico online da equipe de gestão da NetDragon, mas a empresa anunciou no mês passado que ela havia ganhado "o cobiçado título de 'Melhor Funcionária Virtual do Ano da China'" no China Digital Human Industry Forum. Outro executivo recebeu o prêmio em seu nome.

A equipe de funcionários de IA da NetDragon é responsável por avaliações de desempenho e mentoria, entre outras funções, diz a empresa.

A empresa polonesa de rum de luxo Dictador anunciou em novembro que tinha uma CEO androide de IA, Mika. Ela proclamou no LinkedIn que era "desprovida de preconceitos pessoais, garantindo escolhas imparciais e estratégicas que priorizam os melhores interesses da organização."

Executivos da National Association of Chief Executive Officers podem ter algo a dizer sobre essa tendência —mesmo que seja para negá-la— mas seu site não lista nenhuma pessoa real afiliada ao grupo. Uma mensagem enviada através da página não obteve resposta.

Especialistas em IA, do tipo humano, alertaram que ainda estamos no início de qualquer transição, mas disseram que isso é uma progressão natural.

"Sempre terceirizamos esforço. Agora estamos terceirizando inteligência", disse Vinay Menon, que lidera a prática global de IA na consultoria Korn Ferry. Ele alertou que "embora você possa não precisar do mesmo número de líderes, ainda precisará de liderança".

Grande parte da discussão ao longo do último ano sobre IA no local de trabalho girou em torno de como os funcionários de nível básico estão em risco, a menos que incorporem novas tecnologias em seus empregos —sem, é claro, permitir que seus empregos se tornem IA.

A automação historicamente coloca os trabalhadores em risco, mesmo que beneficie investidores e gerentes. Mas agora as mesas viraram. Pesquisadores especulam que a automação no nível executivo poderia até mesmo ajudar os trabalhadores de níveis mais baixos.

"Alguém que já está bastante avançado em sua carreira e já é bastante automotivado pode não precisar mais de um chefe humano", disse Phoebe V. Moore, professora de gestão e futuros do trabalho da University of Essex Business School.

"Nesse caso, o software para autogerenciamento pode até mesmo melhorar a agência do trabalhador."

A pandemia preparou as pessoas para isso. Muitos funcionários trabalharam em casa em 2020, e alguns ainda o fazem, pelo menos vários dias por semana. A comunicação com colegas e executivos é feita através de máquinas. É apenas um pequeno passo para se comunicar com uma máquina que não tem uma pessoa do outro lado.

"Algumas pessoas gostam dos aspectos sociais de ter um chefe humano", disse Moore. "Mas após a Covid, muitos também estão bem em não ter um."