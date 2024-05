Microsoft faz acordo para bancar geração de energia limpa e alimentar data centers

Londres, Nova York (EUA) e São Francisco (Estados Unidos) | Financial Times

A Microsoft vai financiar projetos de energia renovável a serem desenvolvidos pela Brookfield Asset Management, em um acordo para honrar os seus compromissos com a energia limpa, enquanto satisfaz a demanda da inteligência artificial.

O acordo assinado pela gigante de Seattle, Estados Unidos, é um compromisso de produzir 10,5 gigawatts, o suficiente para abastecer 1,8 milhão de residências. A energia será adicionada às redes das quais os datacenters retiram eletricidade.

A Brookfield disse que o volume é oito vezes maior do que o maior acordo de compra de eletricidade renovável feito já feito, entre a empresa de mineração Rio Tinto e uma fazenda solar australiana.

O presidente executivo e CEO da Microsoft Corporation, Satya Nadella, fala durante o evento "Microsoft Build: AI Day" em Jacarta, Indonésia, em 30 de abril de 2024. - REUTERS

A Microsoft espera que a parceria com a Brookfield ajude a financiar a criação de grandes novas fazendas eólicas e solares a serem construídas entre 2026 e 2030, começando nos EUA e na Europa. Adicionar 10,5 GW de capacidade custaria mais de US$ 10 bilhões, com base nos números recentes do setor.

Isso ocorre à medida que o frenesi de interesse em inteligência artificial tem suscitado preocupações sobre sua intensa demanda energética e emissões de carbono associadas.

A Agência Internacional de Energia diz que até 2026 os centros de dados poderiam consumir globalmente mais de 1.000 terawatt-horas de eletricidade, mais do que o dobro dos níveis de 2022, aproximadamente igual ao uso total de eletricidade do Japão.

Os EUA, que abrigam um terço dos centros de dados do mundo, estão experimentando um crescimento rápido da demanda de eletricidade pela primeira vez em duas décadas, impulsionado em parte pelos centros ávidos por energia.

As previsões de cinco anos para o crescimento da demanda de eletricidade nos EUA quase dobraram no último ano, de 2,6% para 4,7%, de acordo com um relatório da Grid Strategies.

A demanda esperada tem gerado alarme entre os órgãos de controle de energia sobre se as redes elétricas antiquadas podem atender ao aumento do consumo sem retardar a transição para energias renováveis ou representar uma ameaça à confiabilidade.

O acordo inicial é quase três vezes maior do que os 3 GW de energia usados pelos centros de dados na Virgínia —o maior hub do mundo para tais instalações — que obtêm energia da Dominion Energy, a maior empresa de serviços públicos elétricos da região.

Também representaria uma parte significativa da capacidade geral de geração de energia renovável nos EUA e na Europa. Os EUA adicionaram 33,8 GW de projetos de energia renovável em escala de serviços públicos no ano passado, a maior quantidade já registrada, elevando a capacidade total de energia renovável na rede para 262GW, de acordo com a American Clean Power, um grupo do setor.

Enquanto empresas de tecnologia como Amazon e Google assinaram novos acordos de energia renovável, vários executivos de combustíveis fósseis e energia disseram ao Financial Times que a eletricidade necessária para atender à demanda por IA exigirá um maior consumo de gás natural, dada a natureza intermitente da geração renovável e a incipiente expansão do armazenamento de baterias.

Eólica e solar representaram cerca de 14% da geração de eletricidade nos EUA no ano passado, enquanto o gás natural, a maior fonte de energia do país, representou 43%, de acordo com a Administração de Informação de Energia.

A Brookfield é uma das maiores desenvolvedoras de energia renovável do mundo; sua empresa listada nos EUA, Brookfield Renewable, possui cerca de 33 GW de ativos renováveis em operação, incluindo eólica, solar e baterias, ao redor do mundo, e mais 155 GW em desenvolvimento.

Ela se expandiu nos últimos anos com acordos para comprar rivais muito menores, incluindo o negócio de energia renovável do Banks Group do Reino Unido — que desde então foi renomeado para OnPath Energy — no ano passado, e o desenvolvedor de energia renovável com sede nos EUA, Urban Grid, em 2022.

Desenvolvedores de energias renováveis estão cada vez mais fechando acordos de energia de longo prazo com grandes corporações, ajudando ambos os lados a obter alguma certeza sobre os preços de energia de longo prazo. Além da Microsoft, a Brookfield anunciou acordos de compra de energia com a Amazon.

Acordos corporativos cobrindo um recorde de 46 GW de capacidade solar e eólica foram anunciados em 2023, com a Amazon sendo a principal compradora, de acordo com dados publicados em fevereiro pela Bloomberg New Energy Finance.

A Microsoft se comprometeu a garantir que 100% de seu consumo de eletricidade seja "correspondido" 100% do tempo por "compras de energia com zero carbono" até 2030, usando mecanismos, incluindo acordos de compra de energia e certificados de energia renovável.

"A Microsoft quer usar nossa influência e poder de compra para criar um impacto positivo duradouro para todos os consumidores de eletricidade", disse Adrian Anderson, gerente geral de energias renováveis da empresa.