Jornais dos EUA processam OpenAI por violação de direitos autorais

Um grupo de jornais norte-americanos, incluindo o New York Daily News e o Chicago Tribune, processou a Microsoft e a OpenAI nesta terça-feira (30), acusando as duas empresas de usarem indevidamente o trabalho de jornalistas para treinarem seus sistemas inteligência artificial generativa.

Os oito jornais, de propriedade do MediaNews Group do fundo de hedge Alden Global Capital, disseram no processo que as empresas copiaram ilegalmente milhões de conteúdos para treinar em produtos de IA, incluindo o Copilot da Microsoft, e o ChatGPT, da OpenAI.

A queixa segue processos semelhantes em andamento contra Microsoft e OpenAI abertos pelo New York Times e pelos veículos The Intercept, Raw Story e AlterNet.

Um porta-voz da OpenAI disse nesta terça-feira que a empresa toma cuidado para apoiar as organizações de notícias. Um porta-voz da Microsoft não se manifestou.

Um advogado das publicações da MediaNews, Steven Lieberman, disse à Reuters que a OpenAI deve seu sucesso estrondoso ao trabalhos de terceiros.

Os réus sabem que precisam pagar por computadores, chips e salários de funcionários, mas "acham que, de alguma forma, podem se safar pegando conteúdo" sem permissão ou pagamento, disse ele.

O processo diz que os sistemas da Microsoft e da OpenAI reproduzem conteúdo protegido por direitos autorais dos jornais de forma literal quando solicitado. O ChatGPT também produz resultados errados que são atribuídos aos jornais, o que prejudica suas reputações, incluindo um artigo falso do Denver Post que apresenta o fumo como uma cura para a asma e uma recomendação falsa do Chicago Tribune sobre um berço para bebês que foi recolhido depois de ter sido associado a mortes de crianças.

Os autores da ação também incluem os jornais Orlando Sentinel, South Florida Sun-Sentinel, San Jose Mercury News, Orange County Register e Twin Cities Pioneer Press. Os veículos pediram ao tribunal indenizações monetárias não especificadas e uma ordem para bloquear qualquer outra infração.