Changpeng Zhao, fundador da Binance, é condenado a 4 meses de prisão nos EUA

O ex-presidente-executivo e fundador da Binance, Changpeng Zhao, 47, foi condenado a quatro meses de prisão depois de se declarar culpado por não estabelecer controles adequados contra lavagem de dinheiro na maior corretora de criptomoedas do mundo.

Conhecido no mundo das criptomoedas como CZ, ele se entregou às autoridades dos EUA em novembro.

Na ocasião, ele concordou em renunciar ao cargo de CEO, enquanto a empresa, fundada em 2017, pagou US$ 4,3 bilhões (R$ 22,3 bilhões) por não interromper transações que financiaram grupos terroristas como o Hamas e a Al-Qaeda, e entidades sancionadas no Irã e na Rússia, entre outras violações.

Changpeng Zhao, fundador da Binance, chega ao tribunal federal em Seattle, nos EUA - Jason Redmond - 30.abr.2024/AFP

Em audiência em tribunal federal em Seattle nesta terça-feira (30), Zhao disse se arrepender de não ter colocado em prática políticas de "know your customer" (conheça seu cliente) mais rígidas na Binance, segundo relatos da imprensa.

Os promotores dos EUA haviam pedido uma pena de três anos de prisão para Zhao, citando a necessidade de o tribunal enviar uma mensagem "para o mundo".

Seus advogados insistiram que a liberdade condicional seria suficiente para o réu primário, citando a disposição de seu cliente em cooperar com o Departamento de Justiça. Ele foi liberado sob fiança de US$ 175 milhões, mas foi proibido de deixar os EUA.

A Binance continua sendo a maior exchange de criptomoedas do mundo, mas sua participação de mercado diminuiu de 60% no início do ano passado para 42%, de acordo com dados da CCData.

No ano passado, o Departamento de Justiça detalhou como Zhao e a Binance rotineiramente ignoravam as regras de conformidade, permitindo que quase US$ 900 milhões em transações burlassem as sanções dos EUA ao Irã e milhões de dólares em criptomoedas fossem movidos entre a corretora e o mercado negro russo Hydra.

O governo dos EUA também detalhou como a exchange estava ligada a outros crimes, como o tráfico de drogas e o abuso sexual de crianças.

As petições do governo estavam repletas de citações incriminatórias de Zhao, que foi um dos líderes de empresa de criptomoedas mais proeminentes e vocais dos últimos anos, cortejando políticos e celebridades.

Os promotores disseram que Zhao havia dito à sua equipe que era "melhor pedir perdão do que permissão" e ele já havia se gabado de que se a Binance tivesse cumprido integralmente a lei dos EUA, ela não seria "tão grande como hoje".

A sentença de Zhao ocorre em meio a uma repressão à indústria de criptomoedas pelas autoridades dos EUA.

Mas sua punição é insignificante em comparação com os 25 anos dados ao seu ex-rival Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, que foi considerado culpado de várias acusações de fraude e lavagem de dinheiro após um julgamento de cinco semanas em Nova York.

Vários ex-associados de Bankman-Fried também se declararam culpados e aguardam sentença.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também está buscando mais de US$ 5 bilhões em multas do grupo de criptomoedas falido Terraform Labs e de seu cofundador Do Kwon, que também enfrenta acusações criminais.

No início deste mês, o trader de criptomoedas Avraham Eisenberg foi considerado culpado de fraudar a exchange Mango Markets e seus investidores em US$ 110 milhões.

Mais de 160 amigos e familiares de Zhao escreveram cartas ao juiz antes da sentença, na tentativa de persuadi-lo a ser indulgente. "Seu maior erro foi a ignorância", escreveu Yi He, diretora de atendimento ao cliente da Binance e mãe de três filhos com Zhao.