Depois do spam, conheça o slop, conteúdo de má qualidade gerado por IA

Você pode não saber exatamente o que "slop" significa no contexto da inteligência artificial. Mas, em algum nível, você provavelmente sabe do que estou falando.

Slop é um termo amplo que ganhou tração quando se refere a conteúdos de IA ruins ou indesejados em redes sociais, arte, livros e, cada vez mais, nos resultados de busca na internet.

O Google sugerindo que você poderia adicionar cola para fazer o queijo grudar na pizza? Isso é slop. Assim como um ebook barato que parece ser o que você estava procurando, mas não exatamente. E aquelas postagens em seu feed do Facebook que aparentemente surgiram do nada? Também são slop.

O termo se tornou mais prevalente no mês passado, quando o Google incorporou seu modelo de IA Gemini em seus resultados de busca nos EUA.

Em vez de apontar os usuários para links, o serviço tenta resolver uma consulta diretamente com uma "AI Overview" —um pedaço de texto no topo de uma página que usa o Gemini para formar seu melhor palpite sobre o que o usuário está procurando.

A mudança foi uma reação ao fato de a Microsoft ter incorporado a IA em seus resultados de busca no Bing, e teve alguns tropeços imediatos, levando o Google a declarar que iria reverter algumas de suas funcionalidades de IA até que os problemas fossem resolvidos.

Mas com os principais mecanismos de busca tendo feito da IA uma prioridade, parece que vastas quantidades de informações geradas por máquinas, em vez de serem em grande parte selecionadas por humanos, serão servidas diariamente como parte da vida na internet no futuro próximo.

Daí o termo slop, que evoca imagens de montes de comida pouco apetitosa sendo despejados em cochos para o gado. Como esse tipo de slop, a busca com IA se forma rapidamente, mas não necessariamente de uma forma que os mais críticos possam aceitar.

Kristian Hammond, diretor do Northwestern University’s Center for Advancing Safety of Machine Intelligence, apontou um problema no modelo atual: a informação do AI Overview está sendo apresentada como uma resposta definitiva, em vez de como um ponto de partida para a pesquisa de um usuário da internet sobre um determinado assunto.

"Você pesquisa algo e recebe o que precisa para pensar —e isso realmente o encoraja a pensar", disse Hammond. "O que está acontecendo, nessa integração com modelos de linguagem, é algo que não encoraja o usuário a pensar. Isso o encoraja a aceitar. E eu acho isso perigoso."

Dar um nome pode ser útil para identificar um problema. E embora slop seja uma opção, ainda é uma questão em aberto se ele será adotado por um público mais amplo ou acabará no lixo das gírias com cheugy, bae e skibidi.

Adam Aleksic, um linguista e criador de conteúdo que usa o nome Etymologynerd nas redes sociais, acredita que slop —que ele disse ainda não ter se popularizado— seja promissor.

"Acho que esse é um ótimo exemplo de uma palavra discreta no momento, porque é uma palavra com a qual todos estamos familiarizados", disse Aleksic. "É uma palavra que parece naturalmente aplicável a esta situação. Portanto, é menos invasiva."

O uso de slop para descrever material de IA de baixa qualidade aparentemente surgiu em reação ao lançamento de geradores de arte de IA em 2022.

Alguns identificaram o programador Simon Willison como um dos primeiros a adotar o termo —mas Willison, que defendeu a adoção da frase, disse que ela já estava em uso muito antes de ele encontrá-la.

"Acho que na verdade posso ter chegado bastante tarde à festa!", disse ele em um email.

O termo apareceu no 4chan, no Hacker News e em comentários do YouTube, onde os comentadores anônimos às vezes projetam sua proficiência em assuntos complexos usando linguagem de nicho.

"O que sempre vemos com qualquer gíria é que ela começa em uma comunidade nichada e depois se espalha", disse Aleksic.

"Normalmente, se a gíria é interessante ou não é um fator que ajuda a espalhá-la, mas não necessariamente. Assim como tivemos muitas palavras se espalhando a partir de um bando de nerds de programação. Olhe para a palavra 'spam'. Normalmente, a palavra é criada porque há um grupo específico com interesses compartilhados, com uma necessidade compartilhada de inventar palavras."

A curto prazo, o efeito da IA nos mecanismos de busca e na internet em geral pode ser menos extremo do que alguns temem.

Organizações de notícias têm se preocupado com a diminuição do público online à medida que as pessoas dependem mais de respostas geradas por IA, e dados do Chartbeat, uma empresa que pesquisa o tráfego na internet, indicam que houve uma queda imediata nas referências do Google Discover para sites nos primeiros dias das AI Overviews.

Mas essa queda se recuperou desde então, e nas primeiras três semanas das Overviews, o tráfego de busca geral para mais de 2.000 sites nos EUA aumentou, de acordo com o Chartbeat.

Mas à medida que as pessoas se acostumam com o papel crescente da IA no funcionamento da internet, Willison, que se identificou como um otimista em relação à IA quando usada corretamente, pensou que slop poderia se tornar o termo padrão para as formas menos importantes de conteúdo gerado por máquinas.

"A sociedade precisa de maneiras concisas de falar sobre a IA moderna —tanto os aspectos positivos quanto os negativos. 'Ignore aquele email; é spam' e 'ignore aquele artigo; é slop' são exemplos úteis", disse.