União Europeia intima Meta por modelo 'pague ou ceda seus dados'

São Paulo

O órgão europeu de defesa dos consumidores enviou, nesta segunda-feira (22), uma intimação à Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, expressando sua preocupação com o modelo "pague ou ceda seus dados", por possíveis violações ao direito dos consumidores.

A medida é uma resposta ao comunicado em que a Meta informou aos usuários que seria necessário pagar uma tarifa ou aceitar que Facebook e Instagram usassem dados pessoais para direcionar anúncios.

Para a Rede de Cooperação para a Proteção dos Consumidores ( CPC), o uso da palavra gratuito no anúncio de adesão à política de compartilhamento de dados da Meta era enganoso, uma vez que o conglomerado de redes sociais usa essas informações para vender pacotes de anúncios direcionados a empresas.

Foto ilustrativa de logo da Meta em papel amassado à frente da bandeira da União Europeia - Dado Ruvic/Reuters

As autoridades europeias também dizem que os usuários pagantes correm risco de ver anúncios, uma vez que as publicações patrocinadas podem ser compartilhadas de forma espontânea por outras pessoas na rede.

A Meta tem até 1º de setembro para responder às autoridades, com medidas para adequar seu modelo às regras locais.

Em resposta ao CPC, o porta-voz da Meta, Matthew Pollard, enviou um breve comunicado por email: "Assinaturas como uma alternativa à publicidade são um modelo de negócios bem estabelecido em muitas indústrias."

"A assinatura sem anúncios segue a orientação do mais alto tribunal da Europa e estamos confiantes de que ela está em conformidade com a regulamentação europeia," acrescentou.

Pollard faz menção a uma decisão do principal tribunal da UE do ano passado, referente a outros questionamentos sobre práticas anticoncorrenciais envolvidas no modelo "pague ou ceda seus dados", anunciado pela empresa em novembro de 2023.

Na carta, por outro lado, o CPC afirma que, se a Meta não tomar as medidas necessárias para esclarecer as preocupações do conselho, as autoridades podem aplicar as punições cabíveis".

O modelo "pague ou ceda seus dados" também está sob questionamento da Comissão Europeia, por suposta violação da lei concorrencial para mercados digitais da Europa (DMA). A União Europeia pediu, em março, mais informações sobre a política.

A proposta da gigante das redes sociais também está sob revisão da Comissão de Proteção de Dados Irlandesa, onde o país fica sediado na Europa.