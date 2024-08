Símbolos das Olimpíadas nos games, Mario e Sonic ficam de fora de Paris

São Paulo

Após marcar presença em quatro edições seguidas das Olimpíadas, a série de jogos "Mario & Sonic at the Olympic Games", lançada entre 2007 e 2019 para videogames da Nintendo, não deu as caras em Paris-2024.

Isso porque o COI (Comitê Olímpico Internacional) decidiu em 2020 abandonar o acordo com a Nintendo e a Sega para explorar novas oportunidades de licenciamento, segundo o site Eurogamer.

No melhor exemplo do espírito olímpico, os jogos reúnem dois personagens de empresas rivais —protagonistas da guerra de consoles dos anos 1990— para competir nas modalidades esportivas reais em pé de igualdade, ou seja, nada de vantagem para o Mario no salto em distância nem para o Sonic nos 100 m rasos.

Ao site Eurogamer, Lee Cocker, que trabalhou na empresa de marketing esportivo ISM, responsável por gerenciar a marca das Olimpíadas nos videogames, disse que o COI está de olho em outros parceiros e em projetos que envolvam esports e até os já fora de moda NFTs.

"Basicamente, o COI queria pegar [a marca] de volta para si internamente e olhar para outros parceiros para que pudessem ganhar mais dinheiro", disse Cocker.

Segundo o site da ISM, a série como um todo, que também inclui títulos para os Jogos de Inverno de 2010 e 2014, vendeu mais de 30 milhões de cópias. O site olympicvideogames.com, que concentrava a divulgação desses jogos, não é atualizado desde Tóquio-2020.

Procurado pela Folha, o COI não deu detalhes sobre o estado da parceria com as empresas de games, e disse que devido aos prazos apertados após o adiamento dos Jogos de Tóquio, uma edição de 2024 do "Mario & Sonic at the Olympic Games" não era viável.

Mesmo estando longe da qualidade técnica dos jogos principais de seus protagonistas, o primeiro da série, para Pequim-2008, superou a recepção morna da crítica e conquistou o público ao unir minigames que exigem controles de movimento com o carisma de Mario, Sonic e suas turmas.

Dado o sucesso do "Wii Sports", de 2006, o jogo mais vendido do Nintendo Wii com 83 milhões de unidades, não é à toa que essa primeira edição, lançada em novembro de 2007, tenha vendido mais de 10 milhões quando somada à sua versão para o DS —o jogo mais vendido do Nintendo Switch hoje é "Mario Kart 8 Deluxe", com cerca de 62 milhões.

No "Mario & Sonic" de Pequim-2008, há atletismo, ginástica, tiro esportivo, tiro com arco, remo, natação, esgrima e tênis de mesa. O último, de Tóquio-2020, lançado em novembro de 2019, incluiu skate e surfe, entre outros, além de ter uma versão dos esportes em estilo retrô para homenagear a edição de Tóquio-1964.

Os videogames olímpicos, no entanto, vão além de "Mario & Sonic". O COI empresta a marca das Olimpíadas para o setor desde 1992, com "Olympic Gold", de Master System e Mega Drive.

Esses jogos oficiais passaram por todas as edições dos últimos 30 anos, exceto Rio-2016. Em 2019, por exemplo, a Sega também lançou o "Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game", de tom um pouco mais sério que os "Mario & Sonic", para PS4, Xbox One, Switch e PC.

Para a edição deste ano, o único lançamento das Olimpíadas foi o "Olympics Go! Paris 2024", jogo para celulares gratuito desenvolvido pela nWay, conhecida por adaptações da franquia Power Rangers.

Mesmo com gráficos simplificados e sem o carisma das mascotes da Nintendo e da Sega, o jogo foi baixado 100 mil vezes na Google Play Store, para Androids, e tem uma nota de 4,8 estrelas na App Store, dos iPhones. Mas o ouro dessa competição ainda está com a série deixada de lado pelo COI.

A Bungie, estúdio da Sony por trás da franquia "Destiny", anunciou na quarta-feira (31) a demissão de 220 funcionários, cerca 17% de sua força de trabalho. Em nota publicada no site oficial, o CEO Pete Parsons disse que a decisão foi tomada devido ao aumento dos custos de desenvolvimento e às mudanças do setor.

A empresa também anunciou que outros 155 funcionários (12%) serão realocados para a Sony Interactive Entertainment, e que está trabalhando com a PlayStation Studios para formar um novo estúdio para desenvolver um jogo de science-fantasy.

A Nintendo divulgou na sexta-feira (2) que as vendas do Switch caíram quase pela metade (46%) no trimestre de abril a junho em relação ao mesmo período no ano passado. A empresa vendeu 2,1 milhões de unidades do console lançado há quase oito anos, mas manteve a previsão de vendas de 13,5 milhões para este ano fiscal, que se encerra em março de 2025. A empresa planeja anunciar o sucessor até essa data.

Os assinantes do plano Essencial da PlayStation Plus receberão no mês de agosto, sem custo adicional, os jogos "Lego Star Wars: The Skywalker Saga", "Five Nights at Freddy’s: Security Breach" e "Ender Lilies: Quietus of the Knights". Os downloads ficam disponíveis a partir desta terça-feira (6).

O Xbox lançará no Dia dos Pais um curta-metragem de animação chamado "Play Again", uma história de pai e filho que se reconectam através dos videogames. O filme é produzido pelo estúdio brasileiro Lightfarm, e estará disponível no dia 15 de agosto no canal Xbox Brasil no YouTube.

6.ago

"Pepper Grinder" (Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5)

8.ago

"Cat Quest 3" (PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5)

"SteamWorld Heist 2" (PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5)

