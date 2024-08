Bronze, Japinha é destaque do dia do Brasil, que cai para 18º nas Olimpíadas de Paris

São Paulo

O skatista Augusto Akio, 23, o Japinha, ganhou a medalha de bronze na modalidade park em Paris-2024.

O pódio do paranaense foi o único do Brasil nos Jogos Olímpicos franceses nesta quarta-feira (7). As competições vão até domingo, quando também será realizada a cerimônia de encerramento.

Nas semifinais dos 400 m com barreiras, Alison dos Santos, o Piu, terminou sua bateria em terceiro lugar e teve que esperar as duas seguintes para saber se seu tempo (47s95) era suficiente para obter vaga na final. Foi.

Na canoagem velocidade, Isaquias Queiroz, dono de quatro medalhas olímpicas, passou para as semifinais da prova individual da canoa, distância de 1.000 m.

Outro bom resultado para o Brasil no dia veio com Ana Patrícia e Duda. As líderes do ranking mundial derrotaram a dupla da Letônia e estão em uma das semifinais.

O bronze de Japinha não foi suficiente para manter o Brasil –que está com dois ouros, cinco pratas e sete bronzes– na 17ª posição do quadro qualitativo de medalhas (ranking pelo número de ouros).

A Ucrânia foi ao topo do pódio no boxe, o que provocou a queda brasileira para o 18º lugar.

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta segunda-feira nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

Alison dos Santos, o Piu, classificou-se para a final dos 400 m com barreiras com o quarto melhor tempo das três séries semifinais. Ele correrá por medalha na sexta-feira (9), às 16h45. Matheus Lima não obteve vaga.

Outro finalista do Brasil é Almir dos Santos, no salto triplo. Na classificação, ele obteve a quinta melhor marca (17,06 m). Quem saltou mais longe foi o português Pedro Pichardo (17,44 m). A final será também na sexta, às 15h13.

Na prova mista da marcha atlética, Caio Bonfim e Viviane Lyra fizeram o tempo de 2h54min08s e terminaram na sétima posição. O ouro foi para a Espanha (2h50min31s), a prata para o Equador (2h51min22s) e o bronze para a Austrália (2h51min38s).

Renan Gallina parou nas semifinais dos 200 m, assim como Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira nas dos 110 m com barreiras.

Fernando Ferreira (santo em altura) e Jucilene de Lima (lançamento do dardo) não passaram pela etapa classificatória.

Alison dos Santos, o Piu, salta em semifinal dos 400 m com barreiras no Stade de France, em Saint-Denis, sede das provas do atletismo em Paris-2024 - Song Yanhua - 7.ago.2024/Xinhua

Canoagem velocidade

Na prova de 1.000 m da canoa individual (C1), Isaquias Queiroz passou para as semifinais ao encerrar sua bateria na segunda colocação. Já Mateus Nunes ficou em quinto em sua série e não se classificou.

Ana Paula Vergutz, nos 500 m do caiaque individual (K1), é semifinalista: ela classificou-se com a quinta posição.

Nos 1.000 m do caiaque individual (K1), Vagner Souta acabou em sexto na bateria, o que não lhe deu vaga para as semifinais.

Em uma final com três brasileiros, Augusto Akio, o Japinha, ganhou a medalha de bronze na modalidade park com nota 91.85, atrás do australiano Keegan Palmer (93.11, ouro) e do norte-americano Tom Schaar (92.23, prata). Pedro Barros, que tinha sido prata em Tóquio-2020, terminou em quarto lugar (91.65), e Luigi Cini, em sétimo (76.89).

Tênis de mesa

A equipe masculina do Brasil (Hugo Calderano, Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy) perdeu nas quartas de final para a França por 3 a 0 e ficou sem chance de medalha.

Duda (esq.) e Ana Patrícia se cumprimentam depois de derrotar Tina/Anastasija, da Letônia, e avançar para as semifinais do vôlei de praia em Paris-2024 - Esa Alexander - 7.ago.2024/Reuters

Vela

Em dia de regatas canceladas devido à falta de vento em Marselha, Bruno Lobo manteve a sétima colocação na Fórmula Kite e disputará as semifinais nesta quinta-feira (8).

Vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda derrotaram por 2 sets a 0 (21/16 e 21/10) Tina/Anastasija, da Letônia e estão nas semifinais. Tentarão vaga na final nesta quinta-feira, às 16h, contra as australianas Mariafe/Clancy.