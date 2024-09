IA da Apple não terá português por enquanto; Siri levou quatro anos para falar idioma

São Paulo

A precursora dos sistemas interativos de inteligência artificial (IA) e conhecida assistente virtual do iPhone, Siri, foi uma das protagonistas do lançamento do iPhone 4S em 2011. Porém, passou a entender português do Brasil apenas em abril de 2015, quase quatro anos após o anúncio, quando o iPhone 6 já estava à venda.

A situação é similar ao Apple Intelligence, ferramenta de IA que protagoniza o lançamento da nova linha de iPhones 16 e deve estar integrada a toda linha de aparelhos da empresa —dos relógios aos desktops. O recurso anunciado em junho estará disponível, em versão de testes, só no mês de outubro, apenas em inglês.

Procurada, a Apple não deu projeções de quando deve expandir os recursos para português. O recurso estará disponível em inglês americano para quem baixar a versão beta. A big tech prometeu versões em japonês, chinês, espanhol e francês para "o próximo ano", sem especificar quando.

Foto ilustrativa mostra silhuetas à frente de um banner com a frase "hey, Siri" - Sebastien Bozon/AFP

Como são desenvolvidos a partir de dados em diversos idiomas, os modelos de IA generativa —aquela vista no ChatGPT e adotada também no Apple Intelligence— tendem a ter algum nível de proficiência com variados idiomas.

Isso daria à Apple uma vantagem no desenvolvimento em relação à Siri, que precisou de construções quase do zero para cada idioma.

Por outro lado, a empresa precisa de estudar o comportamento do modelo de IA para cada idioma, para identificar vieses —preconceitos notados na sociedade e reproduzidos pela tecnologia—, além de correlações espúrias (ligações criadas pelo modelo sem justificativa aparente)

O fundador da empresa de consultoria em inteligência artificial Redcore, Gustavo Zaniboni, afirma que o maior risco da tecnologia está relacionado ao conteúdo. "Se a empresa coloca um modelo no ar, e ele dá respostas erradas ou ruins, ela se queima; se dá respostas impróprias; ela se queima ao quadrado."

A Apple anuncia sua nova IA como uma reformulação completa da interface entre aparelho e usuário.

A Siri estará nos Apple Watches fazendo transcrição de texto e sumarizando videoconferências nos iPhones. A assistente ainda terá compreensão do que se passa na tela —assim, poderá, por exemplo, sugerir a reprodução de uma música com base no conteúdo de uma mensagem.

Isso, segundo a Apple, seguirá padrões de privacidade. O máximo de informações possível será processado no próprio smartphone. O restante será enviado a data centers sob proteção de criptografia e a promessa de nunca ficar armazenado nos servidores da big tech.

A nova versão da assistente virtual da Apple, na verdade, é apenas uma parte do que a empresa chama de Apple Intelligence, uma IA proprietária fará parte de seus produtos com a chegada do sistema operacional iOS 18 nos próximos dias para modelos mais recentes.

Esse sistema também será compatível com o principal aplicativo do tipo, o ChatGPT. Em demandas relacionadas a fotos ou documentos, será possível usá-lo gratuitamente e sem necessidade de cadastro.

A Apple também promete um maior entendimento da língua falada (no início, somente o inglês). O novo design da Siri, que agora deixa as bordas da tela coloridas, tem as mesmas cores usadas no convite da empresa para o evento desta segunda.

Recursos como geração de imagens, de textos e até transcrição instantânea de chamadas de áudio também acompanham a atualização. As novidades foram anunciadas durante o WWDC 2024, evento voltado para desenvolvedores de julho deste ano.

Receberão o Apple Intelligence apenas os smartphones a partir do iPhone 15 Pro, já equipado com chip com processamento dedicado para inteligência artificial. A escolha, de acordo com analistas de tecnologia, teria a ver com velocidade e eficiência no uso de bateria na execução de modelos de IA.

Veja os aparelhos compatíveis:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPad Air –com chip M1 ou posterior

iPad Pro –com chip M1 ou posterior

MacBook Air –com chip M1 ou posterior

MacBook Pro –com chip M1 ou posterior

iMac –com chip M1 ou posterior

Mac mini –com chip M1 ou posterior

Mac Studio –com chip M1 Max ou posterior

Mac Pro

ACOMPANHE EVENTO DA APPLE AO VIVO