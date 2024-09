Calculadora do iPad faz cálculos escritos à mão e gera gráficos; veja como funciona

São Paulo

Durante o WWDC deste ano, evento da Apple voltado para desenvolvedores de software, um anúncio inusitado ganhou aplausos e viralizou na internet. A maior companhia de tecnologia do mundo havia acabado de anunciar uma calculadora.

Não uma iCalculator ou algo do tipo, mas o aplicativo mesmo, que existe há décadas nos celulares e uma das primeiras ferramentas criadas na história da computação.

A novidade será disponibilizada no iPad, tablet que estreou há quase 15 anos, com a chegada do sistema operacional iPadOS 18. A atualização deve ficar disponível dias após o anúncio do novo iPhone 16, nesta segunda-feira (9).

Apple lança calculadora no iPad, com contas feitas à mão e gráficos interativos - Pedro Affonso/Folhapress

Mesmo longe de ser uma revolução, o aplicativo traz funcionalidades que ao menos justificam —em parte— a demora. Não por causa da calculadora básica, mas das chamadas Notas de Cálculo, que resolvem contas escritas à mão com o Apple Pencil e geram gráficos de funções instantaneamente.

Em teste realizado pela reportagem a partir da versão beta do iPadOS 18, se destacaram a rapidez do reconhecimento da caligrafia do usuário, a possibilidade de usar e alterar variáveis em tempo real e a velocidade com que o sistema resolve as contas.

Basta adicionar um "=" no final ou traçar um risco quando os números estiverem dispostos na vertical, como fazemos nas contas do dia a dia, para resolver as somas. O resultado é atualizado sempre que há uma alteração nos elementos.

É também possível designar variáveis e gerar funções, a partir das quais se criam gráficos manuseáveis. Quando o sistema reconhece a variável ou uma constante, é possível deslizar um medidor para alterar seu valor, cujo efeito aparece na mesma hora no gráfico.

Ao menos na versão beta, as Notas de Cálculo não são compatíveis com expressões avançadas, se limitando a lidar com aritmética e álgebra básica. O sistema não consegue resolver equações de 2º grau e interpretar geometria, por exemplo.

Como o programa também depende do reconhecimento da caligrafia do usuário, via inteligência artificial, falhas ocasionais também são esperadas.

Outros aplicativos conseguem ser mais capazes na matemática, como o Math Solver da Microsoft e o Wolfram Alpha. Isso, porém, sem oferecer a interatividade via tela touchscreen com caligrafia manual e sem a integração que a Apple oferece em seus aplicativos.

As Notas de Cálculo organizam o trabalho como se fossem páginas do aplicativo Notas, com o qual estão sincronizadas. Com a atualização, também será possível fazer somas rápidas nas caixas de texto de aplicativos de mensagens, por exemplo.

Além da calculadora, o iPadOS 18 trará um recurso de compartilhamento de tela entre usuários. Com a ferramenta, uma pessoa poderá mexer no aparelho da outra —o que, segundo a Apple, é útil em trabalhos colaborativos.

As versões mais recentes do tablet ainda receberão a Siri turbinada com inteligência artificial apenas em inglês e em versão beta.

A assistente inteligente passará a entender contexto e, segundo promessa da Apple, auxiliará em escrita, criação de imagens e figurinhas, efeitos em vídeos e fotografias, além de tradução e interatividade com outros dispositivos.

Recebem o novo sistema operacional: