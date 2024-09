Celular que abre em Z da Huawei já tem 3 milhões de pré-encomendas

Pequim | Reuters

A Huawei, gigante chinesa de tecnologia, obteve mais de 3 milhões de pré-encomendas do smartphone com três telas e duas dobradiças, informou a companhia nesta segunda-feira (9), poucas horas antes do inicio do evento de estreia da nova geração de iPhones da Apple.

O Mate XT da Huawei, um telefone dobrável em forma de Z, está programado para ser apresentado em um evento de lançamento na terça, anunciou a empresa.

Consumidores em uma das principais lojas da Huawei, em Pequim - Tingshu Wang - 18.abr.2024/Reuters

Os clientes que fizeram a pré-encomenda receberão detalhes sobre como comprar o telefone no dia do evento de lançamento, em vez de fazer um pagamento inicial.

Esse número de pré-encomendas ressalta a capacidade da Huawei de contornar as sanções dos Estados Unidos e solidifica sua posição como principal concorrente da Apple, que foi forçada a cortar preços no início deste ano para sustentar sua participação no mercado.

A Huawei foi a maior vendedora de celulares dobráveis na China no segundo trimestre, com uma participação de 42% no mercado doméstico, de acordo com a consultoria IDC.

O lançamento da Huawei ocorrerá logo após o evento da Apple, no qual a empresa deverá apresentar o iPhone 16, enfatizando a integração de recursos de IA (inteligência artificial) no aparelho.

A nova linha de celulares, que engloba as versões básica, Plus, Pro e Pro Max, será a primeira que terá recursos de inteligência artificial generativa logo no lançamento, com a chamada Apple Intelligence.

Uma das principais mudanças com a chegada a IA da Apple será uma Siri reformulada com maior entendimento da língua falada (no início, somente o inglês) e do contexto pessoal de cada usuário.