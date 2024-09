Produtoras de videogames são alvo de reclamação da UE por vício em jogadores

Bruxelas | Reuters

As produtoras de videogames Epic Games, Electronic Arts, Roblox e quatro outras foram alvo de uma reclamação de consumidores da UE (União Europeia) nesta quinta-feira (12), que as acusam de enganarem os jogadores para que gastem dinheiro em seus jogos.

O processo foi aberto em meio a preocupações crescentes sobre o fato de crianças se viciarem em videogames, com alguns pais alegando que as produtoras projetaram intencionalmente games para gerar vício entre os jogadores.

A BEUC (Organização Europeia de Consumidores) e 22 de seus membros em todo continente, incluindo França, Alemanha, Itália e Espanha, apresentaram uma queixa à Comissão Europeia e à Rede Europeia de Autoridades de Consumo.

Criança monta personagem do jogo virtual Roblox; empresa é uma das citadas na reclamação da UE - Phil Noble - 5.abr.2020/Reuters

"Os membros do BEUC identificaram vários casos em que os jogadores são induzidos a gastar dinheiro. Os reguladores devem agir, deixando claro que, embora o mundo dos jogos seja virtual, ele ainda precisa obedecer às regras do mundo real", disse o diretor geral do BEUC, Agustin Reyna, em um comunicado.

"Hoje, as moedas premium dos jogos estão enganando propositalmente os consumidores e prejudicando muito as crianças. As empresas estão bem cientes da vulnerabilidade das crianças e usam truques para atrair os consumidores mais jovens para que gastem mais", disse ele.

A reclamação também tem como alvo Activision Blizzard, Mojang Studios, Supercell e Ubisoft.

As associações disseram estar preocupadas com o fato de os consumidores, especialmente as crianças, não conseguirem ver o custo real dos itens digitais, o que as leva a gastarem demais, e terem seus direitos negados ao usarem moedas premium nos jogos.

A Video Games Europe, cujos membros incluem as empresas que receberam as reclamações, disse que a compra de moedas de jogos é uma prática bem estabelecida e bem compreendida pelos jogadores.

"Nossos membros sempre respeitam as leis europeias do consumidor na forma como oferecem essas compras", disse o grupo de lobby em um comunicado.

"O Código de Conduta PEGI exige que os desenvolvedores garantam que o custo no mundo real seja claro e inequívoco no ponto de compra da moeda do jogo", disse, referindo-se ao código Pan-European Game Information.

A Roblox se amparou na declaração da Video Games Europe. As outras empresas não se manifestaram.