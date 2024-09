PlayStation 5 ganha versão melhorada, mas sem leitor de discos, por US$ 700

São Paulo

A PlayStation, da Sony, anunciou nesta terça-feira (10) o lançamento do PS5 Pro, versão mais potente do console de games lançado em 2020. O modelo será vendido a US$ 699 (R$ 3.953, sem considerar impostos) a partir de 7 de novembro, US$ 200 mais caro que o padrão.

Em uma apresentação transmitida na internet, o arquiteto de hardware da marca, Mark Cerny, disse que a nova versão terá uma GPU (unidade de processamento gráfico, na sigla em inglês) até 45% mais rápida que a do PS5 tradicional.

"Queremos dar aos jogadores os gráficos propostos pelos criadores dos jogos com as taxas de quadros elevadas que eles geralmente preferem", disse.

PS5 Pro, versão melhorada do PS5 anunciada pela PlayStation nesta terça - Divulgação/PlayStation

Cerny afirmou no vídeo que, na maioria das vezes, os jogadores adotam configurações que priorizam as taxas de quadro por segundo em vez da qualidade gráfica.

Uma taxa maior garante maior fluidez nas imagens exibidas pelo videogame. Enquanto jogos na configuração voltada ao desempenho miram os 60 quadros por segundo (FPS, na sigla em inglês), o modo fidelidade geralmente oferece 30 FPS, mas com gráficos superiores.

A nova versão, então, chega com o propósito facilitar esse processo de decisão, disse Cerny.

Apesar das melhorias, o produto foi alvo de críticas nos comentários da própria transmissão.

Publicações com dezenas de milhares de curtidas destacaram a ausência de uma unidade leitora de discos, de uma base para o videogame poder ser disposto na vertical, vendidos separadamente, e do preço sugerido para a Europa, de 800 euros (cerca de US$ 880).

Em 2016, o PS4 Pro, versão melhorada do console de 2013, foi lançado com um preço US$ 100 maior que a versão padrão e com leitor de discos incluso.

No Brasil, o PS5 Slim sem o leitor de disco é vendido a cerca de R$ 3.500, enquanto a versão com a unidade custa a partir de R$ 3.800. O leitor, que pode ser usado tanto para jogos de PS4 quanto de PS5, custa R$ 540.

Ainda não há data de lançamento nem preço oficial para o PS5 Pro no país.

Comparação do PS5 Pro (esq.) com o PS5 Slim - Divulgação/PlayStation

O PS5 Pro ainda vai contar com um desempenho de ray tracing (traçado de raios de luz, que melhora a qualidade gráfica de reflexos) até três vezes mais rápido e a chamada PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que usa inteligência artificial para aumentar resolução dos jogos.

A marca promete que milhares de jogos de PS4 e PS5 ganharão maior estabilidade, desempenho e qualidade de imagem com atualizações gratuitas. Estão incluídos jogos como "Alan Wake 2", "Marvel’s Spider-Man 2", "The Last of Us Parte 2 Remasterizado" e "Final Fantasy 7 Rebirth".

Em agosto, relatório fiscal da Sony sobre o primeiro trimestre de 2024 mostrou que o PlayStation 5 vendeu 61,7 milhões de unidades ao todo, sendo 2,4 milhões nos primeiros três meses do ano.

O número ficou abaixo da projeção de 3 milhões, o que fez aumentar a expectativa por um lançamento de hardware para dar fôlego à geração de consoles. Os principais rivais do PS5 são o Xbox Series, da Microsoft, e o Nintendo Switch.