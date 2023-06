Maior cruzeiro do mundo vai operar em 2024 com parque aquático e 40 restaurantes

São Paulo

Considerado o maior do mundo, o Icon of the Seas, novo cruzeiro da Royal Caribbean International, tem estreia prevista para abril de 2024. Com 365 metros de comprimento, 40 restaurantes e um parque aquático, o navio fez seu primeiro teste em águas abertas na última quinta-feira (22).

Com capacidade máxima de até 7.600 passageiros e 2.350 tripulantes, a embarcação pesa 250.800 toneladas. Seu parque aquático tem seis toboáguas e o primeiro escorregador de queda livre aberto em um navio, com 14 metros de altura.

Cruzeiro Icon of the Seas - Divulgação/ Royal Caribbean International

Além disso, o navio oferece aos seus passageiros sete piscinas, nove banheiras de hidromassagem, um simulador de surfe, quadra de esportes, campos de minigolfe e uma parede de escalada.

De sua base em Miami, o Icon of the Seas fará viagens de sete noites pelo Caribe durante todo o ano. Já é possível fazer reserva para a viagem de abril de 2024. A cabine tem valor inicial de R$ 8.623 por pessoa.

Hoje o cruzeiro considerado maior do mundo é o Wonder of the Seas, também da Royal Caribbean. Inaugurado no ano passado, a embarcação tem aproximadamente 362 metros de comprimento e 18 deques —dois a menos que o Icon of the Seas.