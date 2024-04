Conheça Holbox, ilha no México mais barata que Cancún

México

É comum associar as praias do Caribe mexicanoàs cidades de Cancún, Tulum, Cozumel e Playa del Carmen. Mesmo sendo as mais famosas, há lugares ainda pouco explorados na região que merecem o olhar do turista brasileiro. É o caso de Holbox, uma pequena ilha localizada na costa da península de Yucatán, no estado de Quintana Roo.

A origem do nome vem do idioma maia, que significa ‘olho negro’. Segundo moradores da região, há quem ainda chame de ‘buraco negro’, já que, ao chegar lá, o visitante se perde e não deseja mais ir embora.

Água cristalina da ilha de Holbox - Priscila Carvalho/Divulgação

O arquipélago é uma opção tanto para estadias de alguns dias quanto para um bate e volta, saindo de Cancún —região mais próxima. Com ar descolado, o local recebe muitos mochileiros e turistas que querem descanso. As águas são tão cristalinas, que alguns agentes de viagem apelidam a região de Maldivas mexicana.

A ilha é formada por um chão de areia, não há asfalto, tendo sido proibida a entrada de carros. Logo ao pisar na praia, a pessoa pode escolher visitar a pé, alugar uma bicicleta ou um carrinho de golfe.

Ao contrário de outros destinos do Caribe, muito marcados por resorts e hotéis de luxo, Holbox apresenta hospedagens no formato mais rústico. Esse é, exatamente, o diferencial do lugar. A ilha também chama atenção por apresentar uma extensa faixa de areia e ainda não estar abarrotada de vendedores. Tampouco apresenta um turismo massivo.

A brasileira Laís Casado, 36, visitou a ilha em fevereiro deste ano. Durante os 20 dias de hospedagem, ela afirma ter gostado muito da energia descolada e alternativa do local. O custo-benefício, segundo ela, é melhor, se comparado ao de outras praias caribenhas.

Como o arquipélago é pequeno, o turista que desembarca pela manhã ou à tarde encontra barracas e bares com drinques típicos, como as margaritas ou os coquetéis à base de tequila. Também dá para provar as famosas marquesitas, uma espécie de crepe enrolado, com recheios doces e salgados. Já à noite, é possível curtir festas ao som de muito reggaeton, salsa e experimentar luaus.

Na região, ainda há como aproveitar a praia Punta Mosquito, cercada por bancos de areia branca e pelo mar não tão fundo. Dá, ainda, para fazer um passeio de barco até a Isla Pasión ou conhecer a piscina natural de água doce, chamada Yalahau. Essa última lembra os cenotes de Tulum, porém mais vazia.

Um dos passeios mais esperados por quem chega à ilha é ver de perto o fenômeno chamado bioluminescência, feito por micro-organismos que emitem luz. O passeio ocorre à noite, sendo possível observar os plânctons no mar, brilhando na água.

Turistas nas praias da Ilha de Holbox - Priscila Carvalho/Divulgação

Embora brilhosos, não saem bem na foto, por isso nem vale se esforçar pelos cliques. Para apreciar esse fenômeno, o turista deve ir a Punta Coco, local onde há maior visibilidade. O ideal é sempre ir com agências de turismo especializadas nesse tipo de passeio.

Além dos pontos de luz, quem vai para a região se surpreende com o tubarão-baleia, que tem cerca de 18 toneladas, mas é considerado uma espécie dócil, sendo possível até nadar com ele.

A temporada ideal para esse tipo de mergulho vai de maio a setembro. Vale lembrar que a experiência não é forçada, como ocorre em muitos passeios e dinâmicas com golfinhos e outros animais da região.

O turista entra no barco e vai até um local quase isolado. Lá, espera o guia avistar o peixe. Depois, ele decide se pula ou não no mar. É possível nadar alguns minutos com o animal, mas não é permitido tocá-lo ou forçar movimentos e outras ações. O valor da atração varia de acordo com cada agência, mas, geralmente, os preços começam em 200 dólares.