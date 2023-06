Brasil tem 4 dos melhores parques de diversões do mundo, diz ranking

O Brasil tem quatro dos melhores parques temáticos e aquáticos do mundo, segundo o ranking do prêmio Travelers' Choice (escolha do viajante", em inglês), do TripAdvisor. Todos ficaram à frente do Magic Kingdom, da Disney, nos Estados Unidos.

O Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, está na segunda posição. O Beach Park, no Ceará, aparece em terceiro lugar. O Parque Terra Mágica Florybal, no Rio Grande do Sul, ocupa a 13ª posição; já o Hot Park, em Goiás, figura na 18ª colocação.

Montanha-russa do parque Beto Carrero World - Divulgação

Junto ao Reino Unido, o Brasil é o segundo país mais citado na lista, ambos atrás apenas dos Estados Unidos.

O parque da Disney mais bem ranqueado é o Walt Disney Studios Park, em Marne-la-Vallee, na França, que está na 19ª posição. O Magic Kingdom aparece em 23º lugar.

Segundo o TripAdvisor, a premiação é baseada nas avaliações de viajantes de todo o mundo durante um período de 12 meses. É possível, porém, observar uma disparidade grande nos números —enquanto o Sindbad Aqua Park, no Egito, tem 685 avaliações, o Magic Kingdom conta com 69.368.

Confira o ranking de 2023: