Madonna no Rio: homens de 30 anos vindos de SP puxam alta de 1.000% nas buscas por hospedagem

O anúncio do show gratuito da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio, fez as buscas por hospedagem subirem mais de 1.000% no Airbnb.

O relatório, ao qual a Folha teve acesso, compara as buscas feitas entre 25 de março —quando o show foi oficialmente anunciado— e 27 de março de 2024 com o mesmo período em 2023, para estadias durante o fim de semana da apresentação no Rio de Janeiro.

A cantora Madonna em show da The Celebration Tour - Ricardo Gomes/Divulgação

Segundo dados da plataforma, que está entre as maiores do segmento, viajantes identificados como homens representam mais de 70% dos hóspedes com check-ins confirmados entre 3 e 5 de maio na capital fluminense. A maioria tem entre 30 e 39 anos, seguido daqueles que tem entre 25 e 29 anos.

A maioria desses viajantes sairão de São Paulo. A lista dos principais locais de origem inclui ainda Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e Brasília, nesta ordem. Há também quem venha de fora: Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Clermont-Ferrand (França) —onde foi fundado o Guia Michelin—, Bogotá (Colômbia) e Paris (França), nesta ordem, são as cidades de origem da maioria dos viajantes internacionais com reserva no Rio de Janeiro entre 3 e 5 de maio.

A apresentação vai ser transmitida pela Globo em seu canal aberto, no Globoplay e na Multishow, e cerca de 750 clientes do banco Itaú, patrocinador da apresentação, terão acesso a uma área VIP. A produção do show ficará a cargo do empresário Luiz Oscar Niemeyer, que também produziu o show dos Rolling Stones em 2016 para cerca de 1,5 milhão de pessoas.