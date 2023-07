Veja como é a Casa da Barbie, em Malibu, que pode ser alugada pelo Airbnb

Los Angeles

A cor do verão em Los Angeles é sem dúvida pink. Não por causa das flores rosas de primavera que colorem as colinas de Hollywood, mas pela multiplicação de cartazes e ações de marketing para promover o filme "Barbie", estrelado por Margot Robbie, que estreia no Brasil em 20 de julho.

O evento mais recente, capturado por um helicóptero de TV que sobrevoava a praia de Malibu, é uma mansão inteiramente pink, apelidada de "Casa dos Sonhos da Barbie", como se fosse uma versão real das populares casas de brinquedo da boneca.

No fim do mês passado, a reportagem visitou o local, que pertence a um empresário do ramo imobiliário que mora na propriedade e não quis dar entrevista. A casa de três andares e 450 metros quadrados foi parcialmente transformada pelo Airbnb, que irá alugar o espaço gratuitamente na época de lançamento do filme, no final de julho.

Só um dos quatro quartos estará disponível, virado para a piscina de borda infinita e decorado como se fosse do Ken, o boneco companheiro de Barbie, no filme interpretado por Ryan Gosling. "Não, ele não fará nenhuma surpresa", avisou logo uma funcionária do Airbnb, vestida de macacão pink, numa tour informal da casa.

Os hóspedes poderão usufruir do guarda-roupa de Ken, repleto de roupas parecidas com as que Gosling usou no filme, como uma camisa preta de caubói e um colete pink de crochê. Já a motocicleta estacionada no corredor do segundo andar é só decoração. A comida na churrasqueira é de brinquedo, assim como o escorregador que dá numa piscina de mentira.

De perto, dá para ver que a casa não foi exatamente pintada de pink, mas ganhou tecidos da cor instalados no telhado. Já o piso recebeu uma grama falsa cor-de-rosa e prata.

Construída em 2007 e avaliada em US$ 5 milhões (R$ 24 milhões), a mansão em Malibu participou de uma ação parecida em 2019, quando a boneca da Mattel, uma empresa californiana, fez 60 anos.

O Airbnb vai abrir duas reservas para a casa, cada uma por apenas uma noite e para duas pessoas, nos dias 21 e 22 de julho. As reservas abrem dia 17, às 14h (horário de Brasília). Quem for mais rápido no gatilho para fazer a reserva, ao estilo Ken Caubói, ganha a hospedagem gratuita aqui.

Mas calma, existe outra oportunidade em Los Angeles com ainda mais cenários fake e plastificados do universo da Barbie para se tirar muitas fotos. É a exposição interativa "Mundo da Barbie", que imita a casa da boneca, incluindo uma piscina de bolinhas.

O espaço criou atividades para adultos, com venda de drinques à noite em certos dias da semana e um time de cabeleireiros da Paul Mitchell para criar penteados em sessões de 20 minutos. A mostra fica em cartaz até 4 de setembro e custa a partir de R$ 164.

Se nenhuma das opções fizer seu gênero, a própria cidade de Los Angeles e arredores são palcos de diversas cenas de "Barbie". No filme, a boneca deixa o mundo perfeito de brinquedo para se aventurar no mundo real.

Pelos trailers disponíveis, dá para ver Margot Robbie e Ryan Gosling a caráter patinando no calçadão de Santa Mônica, comprando bugigangas na praia de Venice e tirando suas impressões digitais numa delegacia. Essa última "experiência", claro, é melhor evitar.