Conheça as principais praias de nudismo do Brasil e do mundo

Pode parecer um pouco estranho ficar nu na frente de alguém que você nunca viu na vida. No entanto, essa sensação não se aplica aos praticantes de naturismo ou aos turistas mais curiosos, que buscam explorar diferentes lugares para a prática, sendo as praias de nudismo as mais comuns.

O naturismo representa uma busca pela liberdade e uma conexão íntima com a natureza por meio da nudez. Segundo a Federação Brasileira de Naturismo, atualmente, o país conta com oito praias oficiais onde é possível desfrutar dessa experiência.

Tambaba, praia do município de Conde, na Paraíba, que fica a cerca de 30 km da capital João Pessoa; é conhecida principalmente pela área naturista. Tambaba é a primeira praia do Brasil a permitir o naturismo por lei municipal. - Roberto de Oliveira/Folhapress

Recentemente, os praticantes do naturismo entraram na mira em Santa Catarina. A praia da Galheta, em Florianópolis, decidiu combater a presença dessas pessoas com fiscais e até com uso de drones.

Mas não pense que não há regras no naturismo. Muito pelo contrário: por serem espaços autorizados, a cada visita, o turista precisa seguir normas e recomendações específicas. Em Tambaba, na Paraíba, um dos lugares mais famosos para ficar sem roupa, é proibida a entrada de homens desacompanhados. Também não é permitido praticar ato sexual no local, entre outras orientações.

Se você pretende explorar algumas dessas praias na sua próxima viagem, veja a seguir quais são as principais no Brasil e no mundo.

Praias nudistas nacionais

Praia do Pinho (SC)

Localizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, é considerada a primeira praia de nudismo do Brasil. Ela foi reconhecida em 1988 e tem aproximadamente 500 metros de extensão. O local conta com mar calmo, areia grossa e um ambiente familiar, proporcionando um destino popular entre os adeptos do naturismo há mais de três décadas.

Praia do Pinho, em Balneário Camboriú (SC), é uma das mais conhecidas do país pela prática do nudismo - Flávio Tin/Folhapress

Praia de Tambaba (PB)

Localizada em Conde, na Paraíba, é conhecida por suas falésias e águas cristalinas. A praia é dividida em duas áreas: uma para naturistas e outra para visitantes vestidos. Ao chegar lá, o turista pode escolher qual lado deseja ficar. A grande curiosidade é que o espaço destinado às pessoas com roupa tem menor faixa de areia. Dessa forma, quem opta pela área naturista aproveita um pouco mais da praia.

Ao entrar na parte de nudismo, o visitante topa com uma placa com as regras do local e recomendações. E, é claro, é obrigatório tirar a roupa logo no início da praia. Mesmo sendo uma das mais conhecidas do Brasil, Tambaba é bem tranquila e, muitas vezes, fica quase deserta. Não é raro ver somente dez ou 15 pessoas em todo local, entre casais, mulheres sozinhas ou em grupo de amigas.

Para ter uma experiência ainda mais profunda, o turista pode se hospedar na única pousada naturista que há no local. Por lá, a regra é ainda mais específica, e o visitante pode descer para tomar café da manhã e andar pelas dependências do local sem roupa tranquilamente.

Praia do Abricó (RJ)

Próxima ao Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, oferece um refúgio tranquilo para os naturistas em meio à agitação da cidade. Ela é bem pequena, com 250 metros de extensão. Cercada pela vegetação da Reserva Biológica de Grumari, o lugar é quase um santuário para aqueles que buscam se reconectar com a natureza. E, diferentemente de outras praias nudistas, ela pode receber homens desacompanhados, e até crianças.

Vendedor trabalha sem roupa na praia naturista de Abricó (RJ) - Alexandre Campbell/Folhapress

Praia de Massarandupió (BA)

Situada no litoral norte da Bahia, a 93 quilômetros da capital Salvador, é famosa por suas extensas dunas e coqueiros. Criado em 1999, o local também tem regras semelhantes à praia de Tambaba, e não é permitido ficar sem roupa em toda a praia —somente em uma faixa de dois quilômetros. A comunidade naturista da região é ativa e acolhedora, organizando eventos e atividades para os visitantes que desejam explorar o lugar.

Casal no acesso à praia de de nudiscmo Massarandupió, na Bahia - Raul Spinassé/Folhapress

Praia Olho de Boi (RJ)

Quase escondida e próxima a Búzios, no Rio de Janeiro, conta com uma pequena faixa de areia e mar azul. Mas não é tão simples chegar ao local. É preciso fazer uma trilha (considerada fácil) de 30 a 40 minutos, que começa na praia Brava. É um local bem reservado e não são todas as pessoas que sabem da existência da praia nudista. Para quem tem um pouco de vergonha, é possível se esconder entre as rochas, mas é mandatório estar sem roupa.

Barra Seca (ES)

Considerada a única praia de nudismo no Espírito Santo, o local fica a 142 quilômetros de distância da capital Vitória. Para chegar até lá, o turista deve pegar um barco. A praia é dividida em duas: uma parte é destinada a casais e sócios do naturistas do Espírito Santo, e a outra é para pessoas que estão sozinhas e querem praticar o nudismo.

Praia de Galheta (SC)

Uma das mais populares da capital catarinense e cercada por muita vegetação, é acessível apenas por trilha. Até recentemente era um lugar tranquilo para os naturistas e até mesmo para quem preferia visitar a faixa de areia vestido —ainda que isso contrariasse as normas do local. Mas a cidade decidiu combater a presença de pessoas sem roupa, inclusive com fiscais e até uso de drones para encontrar quem burla as regras.

Placa contra atos obscenos na Praia da Galheta, em Florianópolis - Bruno Lucca/ Folhapress

Praia de Pedras Altas (SC)

Fica no município de Palhoça, a 30 quilômetros da capital Florianópolis. Para acessar o local, é necessário fazer uma trilha que começa na região chamada Enseada do Brito. A praia também conta com dois lados: para pessoas que querem praticar o nudismo, e o outro para as que não tem interesse. O local possui infraestrutura nas duas partes. Para quem deseja dormir nesta praia, a parte nudista tem ainda uma pousada pequena e simples.

Praias nudistas internacionais

Praia Vermelha (Grécia)

Localizada na paradisíaca ilha de Santorini, é conhecida por sua areia avermelhada e águas cristalinas. Os visitantes podem chegar de barco a partir de vilarejos próximos, como Matala. O naturismo é praticado nas duas pontas da praia, e é amplamente aceito pelos moradores na ilha.



Wreck Beach (Canadá)

Embora tenha uma extensa área para a prática do nudismo, ficar sem roupa no local é opcional. A praia fica em Vancouver, Canadá, e o acesso pode ser feito por trilhas a partir do campus da Universidade da Colúmbia Britânica ou por barco. As regras são rigorosamente seguidas, assegurando um ambiente respeitoso e tranquilo para quem deseja tirar a roupa.

Praia de Vera Playa (Espanha)

Na região de Almería, sul da Espanha, está a Praia de Vera Playa, um dos principais destinos naturistas do país. Com mais de dois quilômetros de extensão, oferece infraestrutura completa e vistas deslumbrantes do mar Mediterrâneo. O acesso é fácil, com estradas bem sinalizadas e estacionamentos próximos.

Little Beach (Havaí, EUA)

Na ilha de Maui, no Havaí, encontra-se a Little Beach, uma área tranquila e popular entre os naturistas.

Apesar de não ser oficialmente reconhecida como uma praia naturista, é muito comum ver pessoas exercendo a prática. O acesso pode ser feito a pé a partir da Praia de Big Beach, com uma curta trilha ao longo da costa.