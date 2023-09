Fim de ano na Flórida tem trem de alta velocidade, festas e novas atrações

Orlando (EUA)

Entra ano, sai ano, e a Flórida continua sendo o destino preferido dos brasileiros nos EUA. Segundo estimativas do órgão de turismo local, só no segundo trimestre deste ano o estado recebeu 224 mil brasileiros. Para manter toda essa galera engajada, muitas novidades são lançadas a todo momento. Veja as principais delas.



Brightline

Os turistas que aproveitam a viagem à Flórida para fazer a dobradinha Orlando e Miami —ou que simplesmente não conseguiram passagens aéreas a bons preços para o destino final— agora têm uma nova opção de transporte. É o trem de alta velocidade da Brightline, que começou a operar no último dia 2. O modal liga o centro de Miami ao novíssimo terminal C do aeroporto de Orlando, em viagem que dura três horas e 30 minutos e que inclui paradas em Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton e West Palm Beach.

Por trecho, as tarifas custam a partir de US$ 79 (R$ 399) para adultos. Grupos acima de quatro pessoas têm 25% de desconto. No futuro, a linha deve ganhar uma extensão a Tampa, onde fica o Busch Gardens.

Universal

Enquanto o Epic Universe não fica pronto, o complexo incrementa seus outros parques com novidades. A mais recente, inaugurada em agosto, é a Minion Land, a vizinhança dos Minions no Universal Studios. O parque ganhou novas atrações além do simulador Despicable Me Minion Mayhem, como o Villain-Con Minion Blast, que mergulha as crianças em um percurso interativo, como se elas estivessem jogando um videogame. Há ainda o Illumination’s Minion Cafe, restaurante com pratos divertidos e duas lojas de doces temáticas da franquia.

No parque ao lado, o Island of Adventure, mais duas montanhas-russas desafiam a coragem —e a disposição para fila— dos visitantes. Na Velocicoaster, na área inspiurada na franquia "Jurassic Park", as acelerações súbitas ultrapassam os 100 km/h, levando a um pico de 47 metros de altura, seguido de uma queda de 80 graus e espirais de 360 graus.

Já quem monta na "motinha" de Hagrid, personagem que ganhou uma montanha-russa logo antes da pandemia, percebe que a atração é bem mais radical do que parece. Ela chega aos 80 km/h em um percurso de 1,5 km —o mais longo da Flórida.

A entrada da nova montanha-russa da Universal Orlando Resort, VelociCoaster - Divulgação

Disney

Os parques da Disney têm duas grandes comemorações de fim de ano. Uma delas, no Hollywood Studios, é a Disney JollywoodNights, uma festa noturna que acontece em dez noites, entre 11 /11 e 20/12, que inclui o famoso espetáculo de música, fogos de artifício e efeitos especiais. O evento, que requer ingresso adicional, também proporciona tempos de espera reduzidos para atrações procuradas, como a montanha-russa do Aerosmith, a Torre do Terror e a concorrida área de "Star Wars".

Já no Magic Kingdom, onde fica o castelo de Cinderela, acontece a festa de Natal do Mickey, em 25 noites selecionadas de 9/11 a 22/12, também com shows de música, fogos e o tradicional desfile de Natal.

Show de fogos de artifício no Magic Kingdom, uma das atrações do final de ano na Disney - REUTERS/Octavio Jones

SeaWorld

O parque com o maior número de montanhas-russas de Orlando acaba de ganhar mais uma. Na Pipeline, inspirada no surfe, os visitantes vão em pé, como se estivessem sobre uma prancha. Simulando ondas gigantes, os 880 metros do percurso são percorridos em quase dois minutos, chegando a 96 km/h e a 33 metros de altura. No parque, a celebração de Natal acontece entre 10/11 e 31/12, mas os detalhes ainda não foram divulgados.