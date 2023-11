Beach Park terá parque dedicado à conservação de aves brasileiras resgatadas

Aquiraz (CE)

O grupo Beach Park anunciou na quarta-feira (8) a inauguração de um novo parque no primeiro semestre de 2024. Mas não espere toboáguas de 40 metros de altura, piscina de ondas e atrações radicais.

Chamado Arvorar, oferece uma mistura de entretenimento e educação ambiental: suas principais atrações são três aviários com área de 3.000 metros quadrados, onde o público vai observar cerca de 250 animais em um trajeto monitorado por educadores. O percurso vai reunir aves da fauna brasileira, além de alguns répteis e pequenos mamíferos.

Periquitos cara-suja, espécie ameaçada de extinção que estará no foco do Refauna Arvorar - Divulgação/Fabio Nunes/Sema-CE



A iniciativa tem a intenção de ajudar a repovoar espécies de aves nativas do Ceará que hoje estão ameaçadas de extinção e também de abrigar aves locais resgatadas por operações de combate ao tráfico.

No novo espaço, visitantes poderão se divertir conhecendo mais sobre a biodiversidade regional, percorrendo circuitos de trilhas próximos às copas das árvores, descendo escorregadores e se esticando em redários de cordas tensionadas.

Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, disse que a ideia surgiu após uma conversa sobre a situação do tráfico de animais e das aves à beira da extinção no Ceará. Segundo ele, é comum que as espécies enfrentem um segundo desafio após serem resgatadas: encontrar lugar para serem alojadas.

"Eu fiquei com isso na cabeça e imediatamente lembrei do parque que eu visitei em Foz do Iguaçu, um parque lindo e uma referência muito grande, tanto no setor de entretenimento quanto de conservação", disse Pascoal.

O projeto a que Pascoal se refere é o Parque das Aves, que reúne viveiros com pavões, araras, tucanos e outras espécies resgatadas.

Inspirado nesse modelo, Pascoal disse ter levado a ideia à equipe ainda na pandemia. Foram três anos de desenvolvimento até o anúncio do Arvorar, que também tem a intenção de retomar o colorido das matas da Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro e predominante no estado.

Para isso, o parque criou o projeto Refauna Arvorar em parceria com duas ONGs, que vão ajudar na recuperação de espécies tradicionais do bioma, como os periquitos cara-suja, os papagaios e a jandaia, ave símbolo do Ceará que já é quase extinta.

O Arvorar fica em Aquiraz, município a 25 minutos de Fortaleza que também hospeda o complexo aquático do Beach Park, além dos quatro resorts do grupo.

Com investimento de R$ 25 milhões, a atração terá capacidade para 1.200 pessoas. As obras terminam no próximo mês, quando também devem chegar os primeiros animais. A ideia é abrir as portas no primeiro semestre de 2024.

O repórter viajou a convite do Beach Park