Veja como são e como acessar as salas VIP do aeroporto de Guarulhos

São Paulo (SP)

Antes restritas aos passageiros da classe executiva, as salas VIP viveram um boom em 2023. Só no aeroporto de Guarulhos, a cada dois meses, em média, um novo espaço do tipo foi aberto.

A onda de inaugurações responde a uma alta no número de passageiros (o acumulado até outubro cresceu 21% em comparação com o período anterior) e também à ampliação do acesso a cartões de crédito que oferecem o benefício (veja no fim da matéria como obter).

Com mais passageiros elegíveis, as salas têm ficado cada vez mais cheias –assim como os principais destinos internacionais. Por isso, algumas agora oferecem agendamento e outras têm acesso ainda mais restrito, criando uma espécie de "VIP do VIP".

Mas apesar do verniz da exclusividade, aguardar o voo como uma "pessoa muito importante" só vale a pena se as regalias compensarem o custo do acesso, que nem sempre sai de graça: ele pode custar dinheiro, nem que seja como anuidade dos cartões.

Veja um guia das salas VIP de Guarulhos. Salvo indicação, todas têm open bar de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas.

Terminal 1

W Premium Lounge

Aceita pessoas que tenham cartões com os programas LoungeKey, Priority Pass ou Visa Airport Companion. Também recebe clientes de C6 Bank, Inter, Sisprime e Credicoamo. Oferece serviço de ducha pago à parte (R$ 55). Serve snacks, sanduíches e pequenas entradas. O acesso avulso custa R$ 180 (3h).

Diariamente, 24h. (11) 91372-2659. wpremiumlounge.com

Term. 2 - lado terra

Plaza Premium Lounge

Próxima ao check-in D, é uma sala pequena que aceita Visa Airport Companion e DragonPass. Serve apenas snacks, salgados e frutas. Acesso avulso por R$ 115 (1h) ou R$ 175 (3h).

Diariamente, das 5h às 22h. (11) 93420-4493. plazapremiumlounge.com

Urban Cowork Airport

Próxima ao check-in E, serve água, chá, café, refrigerante e salgadinhos. Há um lounge comum e um mais reservado, com poltronas reclináveis, para quem deseja dormir. Aceita Priority Pass e LoungeKey. Os planos para acesso avulso vão de R$ 135 (3h) a R$ 295 (12h) —todos com banho incluso. Há ainda duas salas privativas pet-friendly para famílias de até quatro pessoas (R$ 470 por 3h ou R$ 630 por 6h). Crianças de 5 a 10 anos pagam meia.

Diariamente, 24h. (11) 2445-2840 ou (11) 91438-3603. urbanlounge.com.br

Terminal 2 - lado ar

Advantage VIP Lounge

Recém-inaugurado, tem bufê com frutas, sanduíches, saladas, pratos quentes e doces. Abriga uma área para crianças, e um espaço chamado de VIP Plus, incluso no acesso de cartões selecionados —ele oferece espaços mais reservados, com cardápio diferente e banheiro com ducha, mas sem as "amenities". Acessam a sala os clientes LoungeKey e Priority Pass. O acesso avulso custa R$ 180 (3h).

Diariamente, 24h. (11) 2445-3339. advantagevip.com.br

Bradesco VIP Lounge

Ainda que pequeno, tem uma boa vista para os aviões. Oferece bufê com snacks, salgados e pequenas porções de saladas e pratos quentes. Traz chuveiro sem custo adicional. Têm acesso os portadores dos cartões Bradesco Visa Aeternum, The Centurion Card, The Platinum Card, Elo Diners Club e Elo Nanquim —com direito a um acompanhante, além de filhos de até 16 anos, sem custo extra.

Diariamente, das 6h às 23h. (11) 2445-4574

Gol Premium Lounge

A companhia aérea mantém dois lounges em Guarulhos: um doméstico e outro internacional. Ambos têm bufê com frutas, snacks, sanduíches e doces, além de banheiros com chuveiro sem custo adicional. Aberto a clientes de categorias superiores do programa Smiles ou portadores dos cartões Gol Smiles Visa Infinite ou Platinum. Quem voa na premium economy da Gol ou de executiva na AirFrance e na KLM, acessa gratuitamente. Aceita Priority Pass, LoungeKey, Dragon Pass e Diners Club.

Doméstico: diariamente das 6h à 0h. (11) 2445-3929; Internacional: diariamente das 5h à 1h. (11) 2445-3107

Plaza Premium Lounge

Com vista para a pista, está entre as maiores salas do aeroporto. O bufê é completo e há serviço à la carte, espaço kids, espreguiçadeiras e banheiros com chuveiros —R$ 70, pagos à parte. Aceita Visa Airport Companion e DragonPass. Acesso avulso custa de R$ 140 (1h) a R$ 215 (2h) e inclui banho.

Diariamente, das 5h às 23h. (11) 93420-4493. plazapremiumlounge.com

The Lounge São Paulo

Pequena, oferece bufê com snacks, frutas, doces, sanduíches e salgados, além de serviço à la carte. Possui sala de descanso, espaço kids e banheiro com ducha sem custo adicional. Aceita Priority Pass, LoungeKey e permite acesso avulso por R$200 —cada adulto pagante tem direito ao acesso gratuito de uma criança de até 11 anos. Diferente da maioria das salas, não há limite de tempo de permanência.

Diariamente, 24h. (11) 94315-4915. theloungesp.com.br

The Lounge SkyTeam

Única sala internacional no T2 além do lounge da Gol, oferece bufê e cardápio à la carte, espaço kids e chuveiro sem custo adicional. Têm acesso os clientes Priority Pass e LoungeKey, e os passageiros de classe executiva nas companhias da aliança SkyTeam (Aerolíneas Argentinas, AirEuropa, AirFrance, Delta, ITA e KLM), mesmo que o voo parta do T3 —considere que a caminhada entre terminais leva 20 minutos por trecho. O acesso avulso custa R$200, e crianças de até 11 anos não pagam. Não tem limite de permanência.

Diariamente, 24h. (11) 96912-1458

VIP Lounge Inter

Também recém-inaugurada, é exclusiva para clientes do banco Inter que tenham cartão Black ou Black Win (com altos investimentos no banco). O bufê é pequeno, mas tem itens frescos e pratos quentes. Oferece banho.

Diariamente, 24h. inter.co

W Premium Lounge

Com vista para o pátio de aeronaves, serve snacks, salgados, doces e pratos quentes. Também traz serviço de ducha pago à parte, por R$ 55. Têm acesso os clientes LoungeKey, Priority Pass e Visa Airport Companion e também dos bancos C6, Inter, Sisprime e Credicoamo. Acesso avulso por R$280 (3h). Crianças até dois anos não pagam.

Diariamente, 24h. (11) 91372-2659. wpremiumlounge.com

Terminal 3

Admirals Club

Sala ampla e com bufê variado, com sanduíches, salgados, doces e pratos quentes. Têm acesso os passageiros da executiva ou primeira classe da American Airlines e de companhias da aliança OneWorld (British, Iberia e Qatar). O acesso avulso sai por US$ 79 (cerca de R$ 390).

Diariamente, das 16h30 às 22h30. aa.com

Bradesco Cartões Lounge

Inaugurada no começo de 2023, oferece as mesmas opções que sua irmã do terminal 2, mas para os passageiros internacionais do terminal 3. Os critérios de acesso também são os mesmos.

Diariamente, 24h.

Espaço Banco Safra

Está entre as salas mais completas, com bufê variado e banho sem custo. Têm acesso clientes Visa Infinite do Safra e passageiros de executiva das aéras TAP, Lufthansa, Swiss, Turkish, United, Copa, Air Canada, ITA e Emirates. O acesso avulso custa US$ 45 (cerca de R$ 220) —crianças até 2 anos não pagam.

Diariamente, 24h. (11) 2445-7339/7338

Latam VIP Lounge

Entre as maiores salas do terminal, tem um bufê com variedade de opções e chuveiros sem custo adicional. Têm acesso clientes Platinum, Black e Black Signature da Latam, e portadores dos cartões Itaucard Latam Pass Mastercard Black ou Visa Infinite. Também aceita Dragon Pass e acessos avulsos por US$ 70 (cerca de R$ 345, até 3h) ou US$ 140 (R$ 690, por mais de 3h).

Diariamente, 24h

Mastercard

A bandeira mantém três salas no terminal, todas para portadores dos cartões Mastercard Black. A principal, no mezanino do Duty Free, tem mais opções de alimentação, incluindo pratos quentes; no térreo, o lounge acolhe passagens mais rápidas, com opções para levar. Há ainda a The Club, mais recente e exclusiva sala do aeroporto, que recebe apenas 50 passageiros por vez oferecendo refeições à la carte e vista das aeronaves no pátio. Nesta última, o acesso é restrito a clientes convidados pelos bancos emissores dos cartões.

Mezanino e térreo: diariamente, das 6h às 23h30; The Club: diariamente, das 10h às 23h. mastercard.com.br

Nomad Lounge

Inaugurada neste ano, tem vista para as maiores aeronaves do aeroporto e um bufê mais pop que inclui mini-hambúrgueres, crepes, cachorro quente e até uma estação de milk-shake. O acesso é exclusivo para clientes da fintech Nomad que tenham feito pelo menos US$ 1.000 (ou R$ 4.900)

em câmbio na plataforma.

Diariamente, das 15h às 23h. nomadglobal.com/nomad-lounge

The Centurion Lounge

Restrita a portadores dos cartões de mais alta renda da American Express (Centurion e Platinum), tem bufê completo, além de banheiro com chuveiro sem custo adicional.

Diariamente, 24h. (11) 2445-7112

Visa Infinite Lounge

Oferece serviço bufê e à la carte, além de área kids e chuveiros sem custo adicional —mas o tempo limite de utilização é de 3h. O acesso é restrito aos portadores dos cartões Visa Infinite, através do app Visa Airport Companion.

Diariamente, das 6h às 22h. visa.com.br

W Premium Lounge

Tem dois lounges no T3: o The Pier fica quase no final da sala de embarque, e o mais novo, 5th Avenue, fica próximo ao Duty Free. Ambos oferecem as mesmas comodidades, incluindo bufê com pratos quentes e aceitam LoungeKey, Priority Pass e Visa Airport Companion, mas a segunda promete ser mais restrita. Nela, o acesso avulso sai por R$ 350, enquanto na

primeira o valor é de R$ 290.

Diariamente, 24h. (11) 91372-2659. info@wpremiumlounge.com



Além da classe de viagem, do status de passageiro frequente das aéreas e de bancos e cartões de crédito, há programas que dão acesso a lounges em todo o mundo.



LoungeKey

É ligado a cartões de crédito e oferece só acessos pagos às salas ou um número limitado de visitas por ano. Alguns bancos e cartões garantem associação com acesso ilimitado, caso de Visa Infinite e Mastercard Black do BRB, Bradesco, Unicred, Santander, Uniprime, Sicood, Sicred, Banco Inter e Itaú Personalité e Private. Vale consultar com o seu banco o que se aplica a você.

www.loungekey.com

Priority Pass

É a maior empresa do tipo, com mais de 1.300 salas VIP em 148 países pelo mundo. O plano mais barato, de US$ 99 (R$ 488) por ano, dá só descontos nos acessos, que saem por mais US$ 35 (R$ 172) cada. O plano com dez visitas sai por US$ 329 (R$ 1.620) por ano. Para visitas ilimitadas, a taxa anual chega a US$ 469 (R$ 2.310).

prioritypass.com



Dragon Pass

Dá acesso a mais de 1.300 salas pelo mundo. O plano com visita anual custa US$ 99 (R$ 488), com oito visitas por US$ 259 (R$ 1.278) e com visitas ilimitadas por US$ 429 (R$ 2.114).

dragonpass.com.cn

Lounge Pass

Permite a compra do acesso avulso a mais de 600 lounges em 350 aeroportos Em Guarulhos, oferece acesso a algumas salas —cada um por US$ 45 (R$ 221).

https://www.loungepass.com/