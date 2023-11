Viagem de trem com paisagens cinematográficas liga Oslo a Bergen

Bergen

Lagos, montanhas, pontes, túneis, pinheiros, casinhas... Não é à toa que a estrada férrea que liga Oslo a Bergen, segunda maior cidade da Noruega, é frequentemente apontada por veículos especializados como uma das viagens de trem mais bonitas do mundo.

Paisagem que se vê na viagem de trem de Bergen a Oslo - reprodução

A viagem dura sete horas e passa por cenários bucólicos impressionantes. Se for inverno, tudo fica ainda mais exótico para o viajante brasileiro, já que muitos lagos viram planícies de gelo e a neve toma conta dos pinheiros e das montanhas.

Bergen funciona como uma base para os viajantes que buscam explorar os fiordes, já que fica perto das maiores formações geográficas deste tipo na Noruega. Fiordes são entradas do mar margeadas por altas montanhas, algo como um golfo sinuoso e profundo. Além da Noruega, eles ocorrem em países como a Dinamarca e a Nova Zelândia.

O maior deles, na Noruega, é o Sognefjord. Ele possui um desmembramento, chamado de Nærøyfjord, considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Para chegar até ele, é preciso fazer uma jornada de trem e ônibus de aproximadamente duas horas de duração a partir de Bergen. Lá, é possível navegar pelo fiorde a bordo de modernos e grandiosos barcos elétricos.

Um roteiro de dia inteiro a partir de Bergen costuma incluir, além do cruzeiro pelo Nærøyfjord, um passeio de trem pela rota turística que liga Flåm a Mydral. O trajeto de 20 km dura aproximadamente uma hora, pois é uma subida íngreme. O trem sai do nível do mar até uma altitude de 867 metros.

Construída entre 1923 e 1940, a rota tem 20 túneis, sendo que 18 deles foram escavados manualmente. O comboio faz uma breve parada de 5 minutos para que os passageiros façam fotos em uma queda d’água –que fica totalmente congelada no inverno.

Todos os bilhetes do roteiro Bergen-Nærøyfjord-Flåm-Mydral-Bergen podem ser comprados diretamente com as empresas de trem e ônibus que operam regularmente. Caso prefira a comodidade de comprar o pacote completo, o receptivo Norway in a Nutshell oferece um kit com todos os ingressos por um valor mais elevado.

Mas Bergen não é apenas um ponto de partida. A cidade oferece atrações interessantes, como o vilarejo de Bryggen. São pequenas construções à beira-mar que remetem à ocupação de mercadores na região desde o século 14. Embora já tenham sido atingidas por incêndios ao longo dos séculos, o estilo arquitetônico foi preservado nas reconstruções.

Outro passeio que vale a visita é a subida ao monte Fløyen, de onde se tem uma ampla vista de Bergen e do Mar do Norte. Um funicular conduz os visitantes até o local, onde há um café, um restaurante e um parque com mesas para picnic e playground.