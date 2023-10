Veja o que fazer em Florença, na Itália, em apenas um final de semana

Florença | The New York Times

À medida que o turismo retorna aos níveis pré-pandemia em toda a Itália, os viajantes ansiosos para visitar Florença enfrentam uma decisão delicada: como experimentar a grandiosidade renascentista da capital toscana sem colaborar ainda mais com os danos causados pelo turismo de massa?

Uma solução é viajar fora da alta temporada. Mas no outono, os visitantes ainda enfrentarão multidões na Galleria dell'Accademia e na Uffizi —especialmente se esta última reabrir o Corridoio Vasariano, fechado há muito tempo.

Visitantes perto da Ponte Vecchio, sobre o rio Arno, em Florença, na Itália - NYT

Outro caminho é enxergar Florença não como um parque temático histórico, mas como uma cidade viva, procurar por lugares menos conhecidos e novos projetos —de um complexo cultural ambicioso a uma pequena trattoria administrada por jovens florentinos apaixonados— que ajudarão a sustentar esta cidade nos próximos anos.



ITINERÁRIO - 36 horas em Florença

Sexta-feira

15h | Admire uma obra-prima

À sombra da magnífica cúpula de Filippo Brunelleschi, na extremidade leste da Piazza del Duomo, o Museo dell'Opera del Duomo é fácil de ser ignorado, mas não deveria. Discreto, ele exibe artes criadas para a catedral de Santa Maria del Fiore, e passou por uma renovação completa há alguns anos. Hoje, suas lindas e raramente lotadas galerias lindas exibem uma coleção notável de obras-primas medievais e renascentistas. Admire as portas douradas do Batistério de Lorenzo Ghiberti, a assombrosa "Maria Madalena Penitente" esculpida em madeira por Donatello e uma reprodução em escala real da fachada original e inacabada da catedral. O mais cativante é a luminosa "Pietà Bandini", uma das últimas esculturas de Michelangelo, cujo mármore branco brilha novamente após uma restauração de dois anos concluída em 2021. Os ingressos custam a partir de 15 euros (R$ 79).

18h | Desfrute drinques italianas

Passeie por ruas estreitas no centro histórico até a Piazza di San Pancrazio, onde o aperitivo acaba de começar no Manifattura. Neste elegante bar de coquetéis, as prateleiras são abastecidas exclusivamente com bebidas italianas, e os garçons joviais com suas jaquetas brancas impecáveis estão prontos para dar dicas sobre o menu de criações inventivas, todas inspiradas em personalidades italianas. Uma opção adequada para experimentar é o Conte Camillo (12 euros, ou R$ 63), uma variação do clássico Negroni nomeada em homenagem ao conde florentino que supostamente inventou a bebida, substituindo o Campari por bitters italianos menos conhecidos —Bitter Fusetti e Operarossa— e servido com biscoitos taralli e azeitonas.

20h30 | Experimente o futuro

Espere algo muito mais interessante do que os pratos típicos toscanos no Dalla Lola, uma pequena trattoria em Oltrarno inaugurada em 2021 por Matilde Pettini, uma chef de quarta geração cuja família administra a tradicional Trattoria Cammillo a algumas ruas de distância. Aqui, o menu escrito à mão, que muda constantemente, é inspirado na tradição —mas nunca limitado a ela. O restaurante abraça sabores estrangeiros —zátar, curry, Sriracha— e reimagina ingredientes locais, como o uso de lampredotto (uma especialidade florentina feita do estômago da vaca) acompanhado de massa em vez de um panino. Os destaques de uma refeição neste acolhedor e alegre espaço foram as almôndegas de coração de boi macias e um nhoque cremoso e rico em umami com misô. A sobremesa é obrigatória, e a minha foi uma xícara de tiramisu caseiro delicioso, feito com creme temperado com cardamomo. Um jantar para dois, com vinho, custa cerca de 60 euros (R$ 315).

23h | Siga a música...

...na Manifattura Tabacchi, um centro cultural inovador que floresceu nas instalações de uma antiga fábrica de tabaco construída na década de 1930. Após anos de negligência, o amplo complexo industrial a noroeste do centro da cidade agora é um destino principal para festivais de música, exposições de arte, filmes ao ar livre, concertos noturnos e festas. Não há eventos no calendário que chamem sua atenção? Sua alternativa é a Vineria Sonora, uma enoteca descolada que abriu há alguns anos em Sant'Ambrogio, especializada não apenas em vinhos italianos naturais e biodinâmicos —ainda uma raridade em Florença— mas também em discos de vinil, com DJs tocando sets ecléticos em uma antiga vitrola.

Sábado

8h30 | Veja um David diferente

O "Davi" de Michelangelo recebe toda a atenção (e as multidões correspondentes). Mas quem chega cedo ao Museo Nazionale del Bargello, no centro histórico, provavelmente terá um tempo quase a sós com outro "Davi" hipnotizante: a famosa estátua de bronze do herói bíblico, criada por Donatello. Ele fica em um grande salão repleto de esculturas renascentistas no segundo andar do museu, localizado em uma monumental fortaleza do século XIII com um belo pátio de pedra e galerias adornadas com obras de arte. Não perca os painéis de bronze em baixo relevo de Brunelleschi e Ghiberti, que ficam lado a lado. Eles foram criados em uma competição para escolher quem projetaria um conjunto de portas do batistério (Ghiberti venceu), bem como um segundo David —este em mármore— também de Donatello. Os ingressos custam 14 euros (R$ 73) e exigem reserva antecipada.

11h | Compre produtos artesanais

Florença é conhecida há muito tempo por suas artes tradicionais e produtos de luxo, desde sedas e pratas até couro e perfumes. Mas para ver o que as guildas da era moderna estão produzindo, visite a Florence Factory, uma loja convidativa dedicada a artesãos e designers florentinos contemporâneos. Localizada na extremidade leste da Via dei Neri, este é o lugar para encontrar joias artesanais, sacolas de tecido e sandálias de couro feitas à mão, além de roupas feitas na Toscana a partir de tecidos tingidos à mão e estampas coloridas dos seus pontos turísticos locais favoritos.

13h | Escolha um panino

Independentemente do recheio —prosciutto, burrata, trufas, tripa, lardo ou lampredotto— o panino é a principal escolha dos florentinos para um almoço rápido. Escondida em uma pequena praça em Oltrarno, a Schiaccia Passera é uma loja que abriu no ano passado, com sanduíches feitos sob encomenda em schiacciata fresca e assada na casa, a versão mais fina e mastigável da focaccia da Toscana. Experimente o La Passera, com salame toscano, pecorino e creme de cogumelos porcini, ou o vegetariano La Chiavi, com tomates secos ao sol, alcachofras baby, cogumelos e rúcula, acompanhado de um spritz cítrico da casa. Tudo por 6 ou 7 euros (cerca de R$35) cada. Só não vale comer na rua, o que é proibido pelas leis locais.

16h | Recarregue com arte moderna

Às vezes, você pode precisar de uma pausa —como Stendhal famosamente fez— de todo o esplendor da era renascentista. É a hora de visitar a Fondazione Palazzo Strozzi, no centro histórico. Sim, é um museu em mais um palazzo renascentista absurdamente bonito, mas a arte contemporânea em seu interior o trará de volta aos tempos modernos. Exposições passadas incluíram grandes retrospectivas de estrelas internacionais da arte, como Olafur Eliasson e Marina Abramovic. Agora em exibição: Anish Kapoor, um escultor conhecido por suas instalações abstratas em grande escala, que incluirá uma obra específica para o local no pátio central do palazzo (até 4 de fevereiro, com ingressos a 15 euros, cerca de R$80).

20h | Escolha uma pizza

Ao contrário de Nápoles ou Roma, Florença nunca foi conhecida por sua pizza. Mas não conte isso para a multidão que lota a Pizzeria Giovanni Santarpia, um restaurante animado aberto pelo pizzaiolo de mesmo nome em 2020. Uma viagem de ônibus de 10 minutos ao sul do centro da cidade leva a este local elogiado que serve pizzas napolitanas assadas em forno a lenha com ingredientes da mais alta qualidade. Comece com as montanarine, almofadas macias de massa frita cobertas com molho de tomate e ricota salata (7 euros, ou R$ 37). Em seguida, escolha uma pizza, talvez a Margherita Gialla com tomates Piennolo amarelos, queijo provola defumado, ricota de leite de ovelha salgada e manjericão (11 euros, R$ 58) ou a carbonara apimentada com fior di latte, guanciale crocante, creme de ovo e fonduta de pecorino (14 euros, R$ 74).

22h | Faça um passeio noturno

Depois do jantar, volte ao centro histórico, onde as multidões diurnas terão diminuído, para uma 'passeggiata' noturna. Comece na La Gelatiera, uma sorveteria artesanal que abriu em 2020, servindo sabores feitos à mão com ingredientes naturais: amêndoas de Noto, limões de Sorrento, avelãs do Piemonte, morangos Candonga. Peça uma taça pequena (2,80 euros, cerca de R$ 15) com dois sabores —pêssego e figo foram meus favoritos no final do verão— para saborear enquanto caminha algumas quadras até o Duomo. Admire a fachada de mármore neo-gótica, agora iluminada à noite, e continue até a Piazza della Signoria para ficar maravilhado sob a imponente torre iluminada do espetacular Palazzo Vecchio.

Domingo

10h | Tome algo doce

Um café e um cornetto no bar mais próximo são típicos do café da manhã italiano, mas aos domingos é preciso algo especial. Caminhe até a Pasticceria Buonamici, uma confeitaria e café artesanal administrado por uma família no bairro de San Frediano, para se juntar aos moradores locais que apreciam um cappuccino cremoso e um sfoglia recheado com creme, brioche recheada de chocolate ou um tradicional budino di riso (torta de arroz com pudim). Depois, vá até o mercado próximo na Piazza Santo Spirito para explorar as barracas que vendem óculos de sol italianos vintage, papelaria florentina marmorizada, produtos frescos da fazenda, queijo pecorino toscano e taralli frescos.

12h | Faça uma caminhada

Florença é cercada por colinas, então não há necessidade de se juntar às multidões subindo os degraus até Piazzale Michelangelo para tirar outra foto igual a de todo mundo. Para uma perspectiva diferente, comece na Piazza Torquato Tasso, a oeste da Piazza Santo Spirito. A partir daí, é uma caminhada fácil de 20 minutos ao longo da Via Villani e da Via di Bellosguardo até um belo mirante natural, onde a vegetação exuberante emoldura uma vista dos telhados de terracota, campanários e catedrais ornamentadas. Aqueles com energia para gastar podem continuar pelas ruas estreitas que serpenteiam pelas colinas serenas para chegar, uma hora depois, a San Miniato al Monte, uma impressionante basílica românica com vistas panorâmicas da capital toscana.