Como comprar passagens baratas nos aniversários das companhias aéreas

Assim como os supermercados celebram seus aniversários com grandes festivais de descontos, as companhias aéreas também aproveitam essas datas comemorativas para colocar no ar promoções —muitas vezes, até mais generosas do que o normal.

Com exceção de novembro, em todos os meses há pelo menos uma empresa aérea comemorando, o que significa que pode ser uma boa oportunidade para comprar tíquetes por um preço mais acessível.

Aviões da Gol, Latam e Azul nos portões de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em agosto de 2023 - Folhapress

Para ajudar a se programar e economizar, veja a seguir um calendário com as datas de aniversário das principais companhia aéreas que voam no país. Quase todas elas têm uma data de fundação, que é diferente da data do início das operações. Neste calendário, consideramos a data em que as empresas costumam comemorar oferecendo promoções.

Para receber os avisos de promoções em primeira mão, uma boa pedida é se cadastrar no site da empresa que você tem interesse em voar, e também acompanhá-la nas redes sociais.

Vale lembrar que, em geral, essas promoções ainda requerem algumas semanas de antecedência da data do voo. Para não cair em falsas ofertas e ter certeza de que a promoção vale a pena, é bom ir monitorando os preços até a data da possível compra para, assim, ter esse parâmetro na hora de passar o cartão.



Janeiro

Lufthansa (6)

Gol (15)

Qatar Airways (20)

Fevereiro

South African (1º)

Março

TAP (14)

Swiss (31)

Abril

United (6)

Ethiopian Airlines (8)

American Airlines (15)

Maio

Turkish Airlines (20)

Junho

Delta (17)

Julho

Voe Pass (3)

Agosto

Copa Airlines (15)

Latam (22)

British Airways (25)

AirFrance (30)

Setembro

Aeroméxico (15)

Outubro

KLM (7)

ITA Airways (15)

Emirates (25)

Dezembro

Avianca Colombia (5)

Aerolíneas Argentinas (7)

Iberia (14)

Azul (15)