Cruzeiro de Zeca Pagodinho terá Diogo Nogueira e Xande de Pilares

São Paulo

O cantor Zeca Pagodinho vai comemorar os seus 40 anos de carreira num cruzeiro, no navio MSC Seaview. A viagem vai acontecer entre os dias 6 a 9 de dezembro com uma extensa programação de shows de artistas da música brasileira como Diogo Nogueira, Vanessa da Mata, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Maria Rita e Fundo de Quintal.

Zeca Pagodinho vai fazer cruzeiro em comemoração aos seus 40 anos de carreira - Ronny Santos/Folhapress

Além das atrações musicais, os passageiros também poderão assistir a espetáculos de stand-up e aproveitar a atrações da embarcação como seus nove restaurantes, bares, piscinas, teatro e cassino.

As cabines do navio estão disponíveis a partir de R$3.768,00 por pessoa, na modalidade interna dupla, com taxa portuária já inclusa no preço, além de alimentação. Já a opção mais premium chega ao valor de R$11.208,00 por pessoa.

O navio vai partir do porto de Santos, onde também acontecerá o desembarque. Para mais informações, acesse o site.