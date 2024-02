Veja 100 hotéis incríveis no Brasil que valem a visita

São Paulo

Todo viajante precisa de um pouso, mas cada um tem suas preferências na hora de escolher onde pousar. Há quem goste de resorts para curtir com a família, outros de hospedagens que realçam as belezas naturais do Brasil ou que ajudam a contar a história do país, e claro, há os que não abrem mão de mordomias e serviço personalizado.

Para ajudar o leitor a escolher onde se hospedar na sua próxima viagem, nos últimos dois meses a Folha publicou a série de reportagens 100 Hotéis Incríveis no Brasil, que elenca hospedagens que transcendem a relação custo-benefício e se tornam, eles próprios, o carro-chefe do itinerário. Os endereços estão espalhados por todas as regiões do país e, sem dúvida, valem a visita. Veja a seguir.