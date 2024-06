United Airlines oferece pratos nacionais em voos que partem do Brasil

São Paulo

A companhia aérea United Airlines vai passar a incluir pratos brasileiros no menu de voos que partem do país. A empresa atua no aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, com rotas para Chicago, Houston, Nova York e Washington D.C., nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, a partir do Galeão, voa para Houston.

Prato de moqueca de peixe branco com arroz de coco, agora servido em voos da United Airlines no Brasil - Divulgação/Divulgação

"Agregar a cultura local aos pratos é um dos maiores pontos de conexão com os passageiros", afirma Jacqueline Conrado, que gerencia operações da United no Brasil. "Criamos pratos que representam o melhor da culinária brasileira."

O menu é servido nas cabines Polaris e Premium Plus dos voos da companhia e oferece pratos como moqueca de peixe branco com arroz de coco, filé-mignon grelhado com mandioca gratinada e calda de cachaça, além da sobremesa de crepioca de chocolate e banana com doce de leite e brigadeiro em três sabores –chocolate tradicional, café e capim-limão.

O cardápio foi criado pelos parceiros locais de catering da United no Brasil e será oferecido a bordo continuamente, podendo sofrer alterações de acordo com a disponibilidade dos ingredientes.