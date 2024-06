TAP Air Portugal terá voos diretos entre Lisboa e Florianópolis

Os voos da TAP Air Portugal partirão para Florianópolis, sul do Brasil, a partir de 3 de setembro de 2024, conforme anunciado pela companhia. Esta nova rota, que conectará a capital de Santa Catarina a Lisboa com três voos semanais, permitirá que a companhia aérea execute a sua estratégia de diversificação no Brasil, seu maior mercado, e aumente o interesse dos brasileiros em viajar por meio de Portugal para mais de 50 destinos europeus.

Avião da TAP Air Portugal no aeroporto de Guarulhos - Paulo Whitaker/REUTERS

A companhia aérea usará um Airbus A330-200 para operar os voos para Florianópolis, com capacidade para 269 passageiros, dos quais 244 são da classe econômica e 25 da classe executiva. A duração do voo é estimada em cerca de 11 horas.

Os voos para Florianópolis partirão de Lisboa às terças, quintas e aos sábados, entre às 10h10 e às 10h50, e chegarão a Florianópolis entre as 17h15 e as 17h55. No retorno, os voos partirão de Florianópolis entre às 19h35 e às 20h40, chegando a Lisboa entre às 9h50 e às 10h55 do dia seguinte.

A TAP prevê manter a oferta recorde de voos durante o verão europeu, apesar da suspensão dos voos para Porto Alegre. Nesse período, a TAP oferecerá 95 voos semanais, com uma média de mais de 13 voos por dia, partindo de 11 capitais de estados brasileiros.

O lançamento desta nova rota é considerado uma etapa importante para o desenvolvimento turístico e econômico de Santa Catarina. Para a Secretária de Estado Adjunta do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, a chegada da TAP é um sinal de prestígio e confiança nesta nova fase de Santa Catarina e irá impulsionar ainda mais a experiência turística no estado.

Os bilhetes para os voos entre Florianópolis e Lisboa já estão disponíveis no site flytap.com e nas agências de viagens, com preços promocionais de ida e volta a partir de 649 dólares.