Memes: como a zoeira virou profissão?

São Paulo

Como os memes saíram de piadas virais na internet para se tornarem uma fonte de renda? Para entender melhor sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o editor de interação Naná DeLuca no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quarta (14), às 18h.

Como essa transição foi feita? Quais os tipos de memes mais comuns na internet? Quem está por trás da produção deles? Qual a estratégia para que os memes se mantenham em alta? Fidelizar o público é mais importante que viralizar? Estas e mais outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

O espectador também pode participar, enviando seus questionamentos durante a transmissão do Como é que é? nas plataformas digitais —YouTube, Facebook, Twitch e Instagram.

No início da década passada, subir e baixar arquivos de mídia nas redes demorava. O jeito mais prático de produzir memes era montar quadrinhos com carinhas, conhecidos como Rage Comics, surgidos em fóruns como o 4chan e o Reddit. Bastava montar seu quadrinho com as imagens, que não eram pesadas, e escrever as legendas.



