Por que junho é o mês do orgulho LGBTQIA+?

Por que a representatividade do mês de junho importa e como a sociedade pode avançar em relação aos direitos da comunidade LGBTQIA+? Para entender melhor sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Dani Avelar no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta terça (13), às 18h.

Por que em junho se comemora o orgulho LGBTQIA+? Quais os marcos históricos dessa luta? Quais os maiores desafios dessa comunidade hoje em dia? O quanto a sociedade progrediu em relação aos direitos e à aceitação LGBTQIA+? Como apoiar causas da comunidade para além do mês de junho? Estas e mais outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

O espectador também pode participar, enviando seus questionamentos durante a transmissão do Como é que é? nas plataformas digitais —YouTube, Facebook, Twitch e Instagram.

Sob o mote "Queremos políticas sociais para LGBT+ por inteiro e não pela metade", a Parada do Orgulho LGBTQIA+ chegou à 27ª edição com um respiro depois da transição de governo recente —de uma cúpula chefiada por Jair Bolsonaro, afeito a discursos homofóbicos, para uma que criou um conselho nacional de assuntos LGBTQIA+.

