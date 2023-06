A inteligência artificial pode deixar a internet menos segura?

São Paulo

O avanço da inteligência artificial deve trazer riscos ou avanços para a segurança de nossos dados na internet? Para entender melhor sobre o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter Raphael Hernandes no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quarta (7), às 18h.

Quais tipos de crime podem ocorrer num mundo dominado pela IA? Quem são os criminosos? São quadrilhas organizadas ou agem sozinhos? Como podemos nos proteger? Existe alguma falha muito persistente ou impossível de se resolver quando falamos de IA? Estas e mais outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

O espectador também pode participar, enviando seus questionamentos durante a transmissão do Como é que é?

Ransomware se tornou a principal ciberameaça no mundo e deve continuar em alta. Esses ataques são uma espécie de sequestro digital ("ransom", em inglês, significa resgate). Um programa malicioso bloqueia acesso a dados e sistemas informáticos. Os criminosos então exigem da vítima uma taxa a ser paga em criptomoeda para liberar o acesso.

