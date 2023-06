Taylor Swift: por que o cambismo ainda é tão comum?

São Paulo

O que caracteriza a prática do cambismo e por que ele é tão comum no Brasil? Para entender o assunto, que veio à tona por conta dos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Alessandra Monterastelli no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quinta (22), às 18h.

Houve conflito entre fãs e cambistas nas filas de bilheterias? Pessoas foram detidas? O que o Procon diz sobre a prática? A Tickets For Fun, empresa responsável por trazer os shows ao Brasil, se pronunciou?Como denunciar o cambismo? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Face book e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.