ONGs que arrecadaram milhões poderiam ter feito mais no litoral norte?

São Paulo

Quem denunciou a falta de repasses de ONGs para as vítimas da tragédia do litoral norte e quanto dinheiro essas organizações ainda têm em caixa? Para entender o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com a editora Eliane Trindade no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quarta (21), às 18h.

Quando foi percebido que os repasses de recursos não estavam sendo feitos? Quais são as ONGs envolvidas no caso? O que elas alegam? Também há críticas sobre o repasse de verbas da própria prefeitura de São Sebastião, por que? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

A solidariedade foi carreada principalmente para organizações protagonistas na emergência, a Gerando Falcões, ONG de projeção nacional, e o Instituto Verdescola, entidade local de referência em educação. Em meio à comoção, as duas captaram R$ 36,5 milhões.

