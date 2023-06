Kits de robótica: investigação chegará a Arthur Lira?

São Paulo

Como se deu o suposto esquema criminoso de compra de kits de robótica de uma empresa ligada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em abril de 2022? E quais foram as repercussões do caso até agora? Para entender o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter Paulo Saldaña no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta terça (20), às 18h.

O que havia nos kits de robótica? Eles chegaram a ser entregues? O que as emendas de relator têm a ver com o caso? Arthur Lira será atingido de alguma forma? Como a investigação afeta a já conturbada relação de Lira e Lula? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

A investigação começou ainda em 2022 após a revelação da Folha. O pedido de buscas e prisões foi feito pela PF em março de 2023, e as ordens, expedidas pela Justiça Federal de Alagoas.

Como mostrou a Folha à época, os kits foram contratados com recursos, em boa parte, das bilionárias emendas de relator do Orçamento —naquele momento, durante o governo Bolsonaro, Lira era responsável por controlar em Brasília a distribuição de parte desse tipo de verba.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Face book e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.