Ayahuasca pode ser usada pela medicina?

São Paulo

Como o chá daime afeta o cérebro humano e o que dizem as pesquisas sobre tratamentos que usam ayahuasca? Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com o colunista Marcelo Leite no Como é que é? desta quinta (13), às 18h.

O que é o chá daime? Como ele é feito? Quais são os componentes ativos presentes na ayahuasca? Como o chá poderia ser usado no tratamento de doenças como depressão e ansiedade? Por que ainda há tanto preconceito na utilização de drogas alucinógenas no tratamento da saúde mental? Esta e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

