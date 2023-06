Bolsonaro inelegível? TV Folha explica futuro do ex-presidente

São Paulo

Para discutir o julgamento de Jair Bolsonaro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o sobre o que esperar daqui para frente da carreira do ex-presidente, a apresentadora Isabella Faria conversa com o editor de política Eduardo Scolese no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quinta (29), às 18h.

Como foram os dias de julgamento? Ocorreram dentro do esperado ou algum voto de algum ministro surpreendeu? O que acontece agora com o ex-presidente? Ele ainda pode responder aos outros processos nos quais foi indiciado? Qual a possibilidade de Bolsonaro ser preso? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e relator da ação protocolada pelo PDT contra Jair Bolsonaro (PL), votou a favor da inelegibilidade do ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O julgamento retorna nesta quinta-feira (29), às 9h.

