O que é pior? Açúcar ou adoçante?

São Paulo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar o aspartame como possivelmente cancerígeno.

No entanto, na mesma publicação que trouxe a nova classificação para o adoçante, um comitê misto formado pela OMS e pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) informa que não há razão para alterar a recomendação sobre a quantidade de aspartame que podemos ingerir diariamente, de 40 mg/kg.

Mas o que isso significa? É melhor consumir açúcar do que adoçante?

Para entender melhor as recomendações da OMS e de outros órgãos de saúde, a apresentadora Isabella Faria recebe o colunista Bruno Gualano no Como é que é? desta quinta (27). A exibição, ao vivo, começa às 18h.

