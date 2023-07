O que Oppenheimer tem a ver com inteligência artificial?

São Paulo

Retratado no novo filme de Christopher Nolan, o físico J. Robert Oppenheimer, conhecido como pai da bomba atômica, tem sido citado por cientistas e intelectuais que defendem a suspensão de algumas aplicações de inteligência artificial.



Eles questionam os programas de IA baseados em modelos de linguagem (caso do ChatGPT), manifestando receios de que a IA destrua a humanidade, medo que também surgiu com a descoberta da fissão nuclear, em 1938.



A sugestão seria fazer uma espécie de pausa, batizada de "momento Oppenheimer", para que a sociedade refletisse sobre os efeitos da mudança.

