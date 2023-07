Por que tantos craques estão indo para a Arábia Saudita?

São Paulo

A liga saudita de futebol passa por uma transformação econômica não vista desde que a China resolveu turbinar seu torneio local, no início da década passada.

O Paris Saint-Germain autorizou o atacante francês Kylian Mbappé, 24, a negociar uma transferência para o Al-Hilal. O time da Arábia Saudita ofereceu ao time parisiense 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) pelo jogador, informou uma fonte próxima ao caso.

Apenas nos salários de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N’Golo Kanté, dois clubes do país (Al Nassr e Al Ittihad) vão gastar 420 milhões de euros (cerca de R$ 2,2 bilhões) por ano. Outros nomes conhecidos, como Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan, também são alvo de interesse dos sauditas.

