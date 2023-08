Faustão: como funciona a fila de transplantes no Brasil?

São Paulo

A inclusão do apresentador Fausto Silva, o Faustão, 73, na fila de transplantes foi informada pela equipe médica do hospital Albert Einstein no último dia 20 e ele recebeu o novo coração no domingo (27).



A rapidez com que foi realizado o transplante surpreendeu muita gente e levantou boatos de que o apresentador pudesse ter furado a fila por ser famoso –o que foi negado tanto por autoridades quanto por especialistas que acompanham a lista de transplantes de órgãos.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos transplantes no país.

A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.

Segundo dados do ministério, quase 30% dos transplantes realizados no Brasil desde o início do ano foram feitos com menos de um mês de espera após a entrada de paciente na fila, como ocorreu com Faustão.

Para entender como a fila funciona e o panorama dos transplantes no país, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter de Cotidiano Francisco Lima Neto nesta quinta-feira (31), às 18h.

