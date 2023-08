Por que a Bahia é o estado com mais mortes violentas?

São Paulo

A Bahia enfrenta um de seus momentos mais graves na gestão da segurança, com o acirramento da guerra entre facções, chacinas e escalada da letalidade policial. O epicentro desta tempestade são as periferias das cidades, cujas famílias vivenciam a morte diária de uma legião de jovens negros e pobres.

O estado vive mudanças na dinâmica do tráfico de drogas que incluem alianças de criminosos com facções de atuação nacional, a interiorização da violência e uma política de segurança que fez escalar a letalidade policial.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam a Bahia como o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019. Em 2022, o estado conseguiu reduzir em 5,9% o número de ocorrências, fechando o ano com 6.659 assassinatos.

Para entender melhor essa onda de violência, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo com o repórter João Pedro Pitombo, nesta terça-feira (29), às 18h.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.