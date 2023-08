Polanski e Woody Allen: é possível separar a obra do autor?

São Paulo

O Festival de Veneza é o mais antigo do mundo, e por isso mesmo é um dos que mais transbordam história.

O evento, que começa nesta quarta (30), alimenta as próprias polêmicas, como a inclusão dos novos trabalhos de Woody Allen, Roman Polanski e Luc Besson na programação. O trio de diretores continua no ostracismo da indústria pelas denúncias —e condenações, no caso de Polanski— por estupro.

Para discutir os destaques do festival e se é possível separar a obra do ator, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo com o repórter Leonardo Sanchez, nesta quarta-feira (30), às 18h.

