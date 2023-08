Larissa Manoela: por que ex-artistas mirins rompem com os pais?

São Paulo

A atriz Larissa Manoela revelou neste domingo (13), ao Fantástico, que vivia sob o controle financeiro dos pais e não sabia nem quanto ganhava. Mesmo sendo milionária, a atriz de 22 anos precisava pedir autorização para qualquer tipo de gasto.

Larissa não é a primeira ex-estrela mirim a se ver numa relação conflituosa com os pais. Lá fora, Britney Spears, Michael Jackson e Jennette McCurdy, que eescreveu o livro "Estou Feliz que Minha Mãe Morreu" (nVersos), possuem histórias de conflitos com os genitores.

Para discutir a dinâmica entre pais e filhos sob os holofotes, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo com a psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha, no Como é que é? desta terça (15), às 18h.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.